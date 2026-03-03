FOTO | Mihai Dimian, noul ministru al Educației: A fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024
Mihai Dimian, noul ministru al Educației: A fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat, marţi, 3 martie 2026, decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a lui Mihai Dimian, acesta fiind noul ministru al Educaţiei şi Cercetării.
Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea loc la ora 16.00, la Palatul Cotroceni.
`Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a domnului Mihai Dimian, ministru al educaţiei şi cercetării. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni”, a anun’atAdministraţia Prezidenţială.
Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintelui României, Nicuşor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, comunicase anterior Guvernul.
Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unităţi de învăţământ activitatea de cercetare ştiinţifică.
Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A.
foto: Mihai Dimian / Facebook
