FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, la Gala Excelenței în Fitness: “Inima mea a bătut pentru visul meu și pentru România”

Mihaela Mih-Dehelean, la Gala Excelenței în Fitness: “Inima mea a bătut pentru visul meu și pentru România”

Mihaela Mih-Dehelean a participat, ieri, 21 martie 2026, la Gala Excelenței în Fitness – Performanțele anului 2025.

Sportiva a publicat un mesaj emoționant, pe o rețea de socializare, în care a vorbit despre anii de muncă, disciplina și sacrificiile din spatele performanțelor sale, dar și despre bucuria de a lupta pentru România.

,,Aseară a fost despre campioni. Despre învingători. Despre limite depășite și lacrimi de bucurie.

A fost despre ani de muncă în tăcere. Despre disciplină, sacrificiu și ambiția de a urca acolo unde puțini ajung. Aseară nu s-au premiat doar rezultate. S-au premiat caractere. S-au premiat visuri devenite realitate. A fost o seară a învingătorilor.

O seară în care m-am simțit respectată, prețuită și parte dintr-o echipă extraordinară, familia Federației Române de Culturism și Fitness a României, condusă de domnul Președinte Gabriel Toncean , în care pasiunea, disciplina și respectul ne aduc împreună.

Fiecare reușită este o bucurie comună , iar fiecare provocare ne face mai buni. Colegii mei din Lotul Național de Culturism și Fitness sunt cei mai puternici oameni pe care îi cunosc. Am avut onoarea să îl am alături pe antrenorul meu, Calin Brehaita, omul care a crezut în mine chiar și atunci când eu aveam îndoieli.

Inima mea a bătut pentru visul meu… și pentru România. Pentru că, dincolo de medalii și trofee, adevărata victorie nu este podiumul, ci drumul, lupta și omul care ai devenit pentru a ajunge acolo.

Vă doresc și vouă să vă treziți dimineața, să lăsați totul în urmă și să plecați pe jos pe un drum de lungă distanță, așa cum am fost eu în ultimii 9 ani. Ce bucurie! Credeți în voi și învingeți-vă limitele! Hai, Romania!”, a fost mesajul publicat de Mihaela Mih-Dehelean, pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI