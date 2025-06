FOTO: Micuții fotbaliști de la CS Ocna Mureș, vicecampioni la Cupa Mureșul Luduș

Micuții fotbaliști de la CS Ocna Mureș au devenit vicecampioni la Cupa Mureșul Luduș, competiție fotbalistică disputată recent

CS Ocna Mureș, generația 2016-2017, grupă pregătită de Marius Maxim, s-a clasat pe locul secund la Cupa Mureșul, dovedind că orașul salin este un izvor nesecat de talente.

La Ocna Mureș, fotbalul a revenit în prim-plan, asta după ce echipa de seniori a câștigat în urmă cu o săptămână Cupa României, faza județeană, 2-0 în finala de la Zlatna cu Hidro Mecanica Șugag. În plus, copiii de la clubul „alb-albastru” se mândresc cu două participări la turnee importante, în sistem 6+1, la Sporst Festival 2025 și Cupa Mureșul Luduș.

Micuții ocnamureșenii au înregistrat, la Luduș,, 3 victorii, 2-0 cu Mureșul Luduș, 3-0 cu Optimum Alba și 2-1 cu Kinder Sângeorgiu de Mureș și un eșec cu Unirea Ungheni, terminând pe locul secund.

Lotul a fost format din Patrisia Mercan, Karla Szasz, Francesca Orian, Eduard Gheorghe, David Moldovan, Erik Varga,, Robert Bărbat, Robert Podariu, Emanuel Purcaru, Karlos Szasz, Andrei Morariu, Marc Luca, Eduard Giurgiu, David Indrei, Patrick Ciuta

„Grupa Juniori U9, devenită de acum Juniori U10, a început acest an în sistemul de joc 4+1, într-un moment când încercam să descoperim ABC-ul fotbalului, și îl incheiem în stil mare la sistemul 6+1, cu un progres vizibil, de care suntem mândri! La Cupa Mureșul Luduș, un turneu bine organizat, unde munca noastră de un an, pentru unii dintre copii chiar de doi ani, a fost încununată pe merit, cu toate laudele mele, copiii dovedind multă maturitate și disciplină pentru vârsta lor, cu titlul de vicecampioni. Sunt mândru de copiii mei, de evoluția lor, în special, cum spuneam, de maturitatea și disciplina de care au dat și dau dovadă, si mai presus de toate, de faptul că am dovedit că suntem un grup unit, și putem spune fără echivoc, că împreună cu ei si părinții lor, cu cei care le sunt alături permanent și îi susțin pentru idealul lor, formăm o adevărată familie„, este mesajul transmis de antrenorul Marius Maxim.

