FOTO | Mesaj emoționant pentru un medic din Alba Iulia: Eforturile depuse au avut ca rezultat venirea pe lume a micii noastre minuni

Un medic ginecolog de la Spitalul Județean de Urgență Alba, a primit un mesaj emoționant de mulțumire din partea unei familii fericite, care o numește parte din miracolul venirii pe lume a micuțului lor.

Mai exact, dr. Denisa Berindean a primit un mesaj personalizat de recunoștință cu următorul mesaj: ,,Mulțumiri și recunoștință pentru eforturile depuse, care au avut ca rezultat venirea pe lume a micii noastre minuni!”.

Spitalul Județean de Urgență Alba a publicat un mesaj de apreciere după această întâmplare în care explică că pentru profesia de medic, mulțumirile de acest timp sunt o sursă de energie și motivație în meseria pe care o practică zilnic.

,,În profesia de medic, mulțumirile pacienților și aparținătorilor sunt cele mai importante, dar și o importantă sursă de energie, motivație și putere de muncă.

Un mesaj personalizat de recunoștință a primit, recent, colega noastră, dr. Denisa Berindean – medic ginecolog, pe care avem bucuria să îl împărtășim cu dvs.:

«Mulțumiri și recunoștință pentru eforturile depuse, care au avut ca rezultat venirea pe lume a micii noastre minuni!

Cu deosebită considerație, Fam. Vărărean».

Vom face, în continuare, tot ceea ce putem pentru ca pacienții și aparținătorii să fie mulțumiți de serviciile medicale oferite”, se arată într-o postare publicată pe o rețea de socializare de către Spitalul Județean de Urgență Alba.

