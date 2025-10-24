FOTO | Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante
Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante
Medicul Răzvan Ovidiu Curcă, medic primar oncologie medicală și Președinte al Societății Naționale de Oncologie Medicală din România, s-a numărat printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025 — o competiție ce premiază inovația, dedicarea și impactul real în sistemul medical.
Dr. Curcă a fost nominalizat la două categorii importante:
-Medicul Anului, cu proiectul „NextGen Oncologie: burse, mobilități și recunoaștere globală”
-Proiectul de Cercetare al Anului, cu proiectul „Analiza națională pe cancer de plămân bazată pe real world data (RWD)”, realizat prin platforma Danny.
Această dublă nominalizare reprezintă o recunoaștere a muncii, pasiunii și implicării sale în dezvoltarea oncologiei din România și în îmbunătățirea continuă a îngrijirii pacienților.
Felicitări, domnule doctor, pentru dedicare și contribuția constantă la progresul medicinei!
