FOTO | Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante

Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante

acum 10 minute

Medicul Răzvan Ovidiu Curcă, medic primar oncologie medicală și Președinte al Societății Naționale de Oncologie Medicală din România, s-a numărat printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025 — o competiție ce premiază inovația, dedicarea și impactul real în sistemul medical.

Dr. Curcă a fost nominalizat la două categorii importante:

-Medicul Anului, cu proiectul „NextGen Oncologie: burse, mobilități și recunoaștere globală”

-Proiectul de Cercetare al Anului, cu proiectul „Analiza națională pe cancer de plămân bazată pe real world data (RWD)”, realizat prin platforma Danny.

Această dublă nominalizare reprezintă o recunoaștere a muncii, pasiunii și implicării sale în dezvoltarea oncologiei din România și în îmbunătățirea continuă a îngrijirii pacienților.

Felicitări, domnule doctor, pentru dedicare și contribuția constantă la progresul medicinei!

