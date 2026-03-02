FOTO | „Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia
„Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia
Crucea Roșie Română Filiala Alba a sărbătorit venirea primăverii printr-o acțiune inedită și a transformat tradiționalul mărțișor într-un instrument de promovare a importanței primului ajutor. Sub sloganul „Mărțișor de prim ajutor”, voluntarii organizației au distribuit în zonele publice din Alba Iulia sute de mărțișoare atipice, care au avut scopul de a promova importanța vitală a cunoașterii manevrelor de prim ajutor.
Mărțișorul de prim ajutor conținea plasturi medicali și mesaje despre importanța învățării regulilor de prim ajutor. Aceste mărțișoare au fost realizate chiar de voluntarii Crucii Roșii, cu răbdare și cu multă pricepere.
„Am dorit ca mesajul nostru să fie simplu și direct: începe primăvara cu gândul la siguranța ta și a celor dragi! Învață să acorzi primul ajutor! Astfel, am folosit simbolic mărțișorul pentru a promova importanța cunoașterii tehnicilor de prim ajutor, care poate însemna diferența dintre viață și moarte”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.
Crucea Roșie Română Filiala Alba organizează cursuri de prim ajutor pentru adulți, tineri și adolescenți, precum și pentru categoriile expuse riscurilor de accidentare, conform Legii nr. 139/1995, cu modificările și completările ulterioare. Cursurile sunt predate de cadre medicale cu pregătire și experiență în domeniul acordării primului ajutor, au o durată de 12 ore, sunt acreditate internațional și abordează principalele situații de urgență ce pot să apară în viața de zi cu zi. Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează și proiectul „Generația care salvează vieți” prin care va cursa gratuit peste 12.000 de elevi, respectiv toți liceenii din județ. Acesta este sprijinit financiar de companiile Star Assembly și Star Transmission, fiind cel mai amplu proiect din România de pregătire a adolescenților și tinerilor în acordarea primului ajutor. De asemenea, în județul Alba, Crucea Roșie derulează și campania publică „A ști sau a nu fi?” prin care încercă să conștientizeze populația cu privire la importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor. Aceste proiecte sunt derulate în contextul în care România este plasată mereu pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul persoanelor care știu să aplice manevrele de prim ajutor într-o situație de urgență. Potrivit statisticilor, 9 din 10 români nu știu cum să reacționeze corect într-o situație de urgență și cum să aplice manevrele de prim ajutor, se arată într-un comunicat de presă transmis de Crucea Roșie Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 23-27 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 4.500 de lei și au acordat 40 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru […]
FOTO | Teiușul în mișcare: milioane de pași și o comunitate unită în luna februarie. 80 de oameni au participat la competiție
Teiușul în mișcare: milioane de pași și o comunitate unită în luna februarie. 80 de oameni au participat la competiție Orașul Teiuș a demonstrat recent că sănătatea și spiritul de echipă nu țin cont nici de vârstă, nici de temperaturile din calendar. În perioada 1–28 februarie 2026, străzile orașului au prins viață într-un mod inedit, […]
FOTO | Colecție de stereografii cu 24 de scene din viața lui Iisus Hristos, exponatul lunii martie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Colecție de stereografii cu 24 de scene din viața lui Iisus Hristos, exponatul lunii martie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Marți, 3 martie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi vernisat Exponatul lunii martie: colecția de stereografii intitulată „Life of Christ”, ce cuprinde 24 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată: Plăți scadente de peste 630 de milioane de euro în contul datoriei publice
Rezervele valutare ale României, în scădere accentuată Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au scăzut, la 28 februarie...
PENSII 2026 | CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat de anul viitor și va crește punctul de pensie: Sprijin financiar pentru pensionarii cu pensii mici
CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat de anul viitor și va crește punctul de pensie: Sprijin...
Știrea Zilei
FOTO | Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri, la Alba Iulia: „A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva”
Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri,...
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie Șoferițele din...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026:...
FOTO | „Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia
„Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”
Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc...
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...