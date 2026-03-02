FOTO | „Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia

„Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia

Crucea Roșie Română Filiala Alba a sărbătorit venirea primăverii printr-o acțiune inedită și a transformat tradiționalul mărțișor într-un instrument de promovare a importanței primului ajutor. Sub sloganul „Mărțișor de prim ajutor”, voluntarii organizației au distribuit în zonele publice din Alba Iulia sute de mărțișoare atipice, care au avut scopul de a promova importanța vitală a cunoașterii manevrelor de prim ajutor.

Mărțișorul de prim ajutor conținea plasturi medicali și mesaje despre importanța învățării regulilor de prim ajutor. Aceste mărțișoare au fost realizate chiar de voluntarii Crucii Roșii, cu răbdare și cu multă pricepere.

„Am dorit ca mesajul nostru să fie simplu și direct: începe primăvara cu gândul la siguranța ta și a celor dragi! Învață să acorzi primul ajutor! Astfel, am folosit simbolic mărțișorul pentru a promova importanța cunoașterii tehnicilor de prim ajutor, care poate însemna diferența dintre viață și moarte”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Crucea Roșie Română Filiala Alba organizează cursuri de prim ajutor pentru adulți, tineri și adolescenți, precum și pentru categoriile expuse riscurilor de accidentare, conform Legii nr. 139/1995, cu modificările și completările ulterioare. Cursurile sunt predate de cadre medicale cu pregătire și experiență în domeniul acordării primului ajutor, au o durată de 12 ore, sunt acreditate internațional și abordează principalele situații de urgență ce pot să apară în viața de zi cu zi. Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează și proiectul „Generația care salvează vieți” prin care va cursa gratuit peste 12.000 de elevi, respectiv toți liceenii din județ. Acesta este sprijinit financiar de companiile Star Assembly și Star Transmission, fiind cel mai amplu proiect din România de pregătire a adolescenților și tinerilor în acordarea primului ajutor. De asemenea, în județul Alba, Crucea Roșie derulează și campania publică „A ști sau a nu fi?” prin care încercă să conștientizeze populația cu privire la importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor. Aceste proiecte sunt derulate în contextul în care România este plasată mereu pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul persoanelor care știu să aplice manevrele de prim ajutor într-o situație de urgență. Potrivit statisticilor, 9 din 10 români nu știu cum să reacționeze corect într-o situație de urgență și cum să aplice manevrele de prim ajutor, se arată într-un comunicat de presă transmis de Crucea Roșie Alba.

