FOTO | Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”

Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”

Primăvara a adus zâmbete și mărțișoare din partea Asociației Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) Alba.

Cu ocazia venirii primăverii, AMVVD Alba a oferit doamnelor și domnișoarelor de la Batalionul 136 Geniu „Apulum”, Depozitul Central 133 Muniții „Munții Valea Sebeșului” Petrești, Centrul 160 Muniții Aiud, Centrul Cultural de Asistență nr.3 și Centrul Militar Județean din Alba, precum și colaboratoarelor asociației, câte un mărțișor – „simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”.

„Prin acest gest simbolic, dorim să le mulțumim pentru profesionalismul, dedicarea și sprijinul oferit zi de zi, atât în cadrul unităților militare, cât și în activitățile desfășurate alături de asociația noastră.

Vă dorim o primăvară senină, plină de sănătate, bucurii și împliniri!

La mulți ani frumoși!”, au transmis reprezentanții AMVVD Alba.

