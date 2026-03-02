Curier Județean

FOTO | Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”

Primăvara a adus zâmbete și mărțișoare din partea Asociației Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) Alba.

Cu ocazia venirii primăverii, AMVVD Alba a oferit doamnelor și domnișoarelor de la Batalionul 136 Geniu „Apulum”, Depozitul Central 133 Muniții „Munții Valea Sebeșului” Petrești, Centrul 160 Muniții Aiud, Centrul Cultural de Asistență nr.3 și Centrul Militar Județean din Alba, precum și colaboratoarelor asociației, câte un mărțișor – „simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”.

„Prin acest gest simbolic, dorim să le mulțumim pentru profesionalismul, dedicarea și sprijinul oferit zi de zi, atât în cadrul unităților militare, cât și în activitățile desfășurate alături de asociația noastră.

Vă dorim o primăvară senină, plină de sănătate, bucurii și împliniri!

La mulți ani frumoși!”, au transmis reprezentanții AMVVD Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

2 martie 2026

De

Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor Dosarul unui bărbat de 59 de ani din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, urmează să se judece la Judecătoria Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Momente festive la ISU Alba: Patru salvatori, înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

2 martie 2026

De

Momente festive la ISU Alba: Patru salvatori, înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România Patru salvatori de la ISU Alba au fost înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România. Cu ocazia împlinirii a 93 de […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

2 martie 2026

De

ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 23-27 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 4.500 de lei și au acordat 40 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru […]

Citește mai mult