FOTO | Maria Hălălaie-Ovari, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul I la Concursul Național „Prietenii muzicii” 2026, desfășurat la Sibiu

Maria Hălălaie-Ovari, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul I la Concursul Național „Prietenii muzicii” 2026, desfășurat la Sibiu

Performanță de excepție a unei eleve a Liceului Teoretic Teiuș.

Maria Hălălaie-Ovari, din clasa a V-a, a obținut Premiul I la Concursul Național „Prietenii muzicii”, desfășurat la Sibiu.

„Prin talent, muncă și pasiune pentru muzică, Maria a reușit să reprezinte cu cinste Liceul Teoretic Teiuș, aducând o frumoasă recunoaștere școlii noastre.

Îi transmitem cele mai calde felicitări și îi dorim mult succes în continuare pe drumul performanței!

Ne mândrim cu elevii noștri!”, au transmis reprezentanții Liceului Teoretic Teiuș.

sursa: Liceul Teoretic Teiuș

