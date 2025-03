FOTO | Mai multe persoane din județul Alba, amendate după ce au aruncat gunoaie pe teritoriul comunei Sântimbru. Au fost obligați și să curățe locurile de deșeuri

Mai multe persoane din județul Alba au fost amendate la sfârșitul săptămânii trecute după ce au fost identificate că au aruncat deșeuri pe teritoriul comunei Sântimbru. Suplimentar, vinovații au trebuit și să curățe locul.

Amenzile pentru aruncarea gunoaielor și deșeurilor pe domeniul public al comunei Sântimbru pornesc de la 3.000 de lei și se poate ajunge până la confiscarea mijlocului de transport.

”Ziua de vineri trebuia să fie una mai așa, ca vinerea, dar am încheiat-o cu 3 AMENZI pe care le-am dat, pentru aruncarea de deșeuri/gunoaie, pe teritoriul comunei Sântimbru.

Am primit informații de la unul din consilierii noștri locali, am primit încă două informări de la unul dintre voluntarii noștri…am mers la fața locului, am investigat ce-am găsit, am anunțat și poliția…am identificat ”actorii” și către care, pe lângă amendă s-a dispus și curățarea locului.

Suntem bucuroși că în urma cu aproape 2 ani am demarat acțiunea ”Comuna mea Curată”, inițiativa noastră de a face și a păstra Sântimbru frumos și mai curat pentru fiecare.

Astfel, angajați ai Primăriei, profesori și elevi, voluntari din sat și din alte sate, beneficiari de ajutor social – lucrăm cot la cot, ori de câte ori este nevoie, pentru curățarea străzilor noastre, a malurilor Mureșului după ce acesta scade și lasă în urmă deșeuri dar și a tuturor locurilor care necesită intervenție.

Toată această muncă nu o vom lăsa să rămână în van!

Cum foarte bine spun colegii noștri de la Teiuș, și la Sântimbru AVEM ȘI VOM AVEA TOLERANȚĂ ZERO PENTRU ARUNCAREA GUNOAIELOR în locuri nepermise, pe stradă, de pe geamul mașinii, pentru aducerea deșeurilor din alte localități și depozitarea lor în containerele stradale ale satelor noastre.

Vă amintim ca amenzile pornesc de la 3.000 de lei și ajung până la confiscarea mijlocului de transport!”, au anunțat reprezentanții primăriei comunei Sântimbru.

