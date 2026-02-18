FOTO | Magie, emoție și aplauze la scenă deschisă la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Concert extraordinar de muzică de cameră susținut de elevii liceului

Curier Județean

Magie, emoție și aplauze la scenă deschisă la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Concert extraordinar de muzică de cameră susținut de elevii liceului

Sala festivă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a devenit neîncăpătoare, marți, 17 februarie 2026, la concertul de muzică de cameră susținut de elevii liceului, sub îndrumarea profesorilor Emma Damian și Cozmin Demian.

Publicul numeros – părinți, profesori, prieteni și iubitori ai muzicii – a trăit o seară cu adevărat specială, plină de sensibilitate, energie și rafinament artistic.

Programul serii a purtat spectatorii prin universul marilor compozitori – de la eleganța barocă a lui Johann Sebastian Bach, la virtuozitatea lui Antonio Vivaldi, profunzimea lui Wolfgang Amadeus Mozart, romantismul lui Ernst von Dohnányi, dar și la ritmurile vibrante semnate de Astor Piazzolla, Ney Rosauro și alți compozitori îndrăgiți.

Tinerii artiști au demonstrat nu doar talent, ci și o maturitate artistică impresionantă. Flaut, chitară, pian, vioară, violoncel, nai, marimbă, vibrafon, percuție – fiecare instrument a prins viață pe scenă, într-un dialog armonios care a cucerit publicul încă de la primele acorduri.

Momentele de ansamblu au fost primite cu ropote de aplauze, iar emoția s-a simțit din plin atât pe scenă, cât și în sală.

Concertul a fost prezentat cu eleganță de Daria Filipescu, care a introdus fiecare moment muzical, creând o punte caldă între artiști și public.

Programul serii a fost unul variat și spectaculos:

* „Menuet și Badinerie” – Johann Sebastian Bach

Interpretat de:

Sara Botariu – flaut I

Alma Bucureșteanu – flaut II

Alisa Cordoș – flaut III

Ștefan Șuț – flaut IV

Andrei Pârjol – pian

*„Concert pentru chitară în Do Major, partea I, Allegro” – Antonio Vivaldi

Maria Zamora – chitară

Antonia Muntean – pian

*Trio în Sol Major pentru vioară, violoncel și pian – Wolfgang Amadeus Mozart

Mihai Almășan – vioară

Cătălin Pop – violoncel

Felix Constantinescu – pian

*„Sakura” – M. Kibbe

Petra Pașca – flaut I

Vlad Marc – flaut II

Demian Cozmin

*„Paçoca” – Celso Machado

Sergiu Geogean – nai

David Tudor – chitară

Aris Mureșan – cajon

*„Libertango” – Astor Piazzolla

Sergiu Geogean – nai

David Tudor – chitară

Aris Mureșan – cajon

*„Beethoven’s Fantasy” – B. Slawson

Bogdan Iliescu – glockenspiel

Aris Mureșan – vibrafon

Arianna Dizdarevici – marimbă

*„African Dance” – N. Rohwer

Arianna Dizdarevici – percuții I

Aris Mureșan – drumset

Bogdan Iliescu – percuții II

*Cvintet cu pian, nr. 1, op. 1, partea I, Allegro – Ernst von Dohnányi

Andrei Nicolae Bulac – vioară I

Mihai Almășan – vioară II

Yoneko Mariț – violă

Cătălin Pop – violoncel

Felix Constantinescu – pian

„Atmosfera a fost una extraordinară – o adevărată sărbătoare a muzicii și a talentului tinerilor din Alba Iulia.

Evenimentul a confirmat încă o dată că la Liceul de Arte „Regina Maria” performanța se construiește cu pasiune, muncă și dăruire, iar viitorul sună minunat.

Felicitări tuturor elevilor și profesorilor implicați!”, au transmis organizatorii.

