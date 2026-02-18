FOTO | Magie, emoție și aplauze la scenă deschisă la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Concert extraordinar de muzică de cameră susținut de elevii liceului
Magie, emoție și aplauze la scenă deschisă la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Concert extraordinar de muzică de cameră susținut de elevii liceului
Sala festivă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a devenit neîncăpătoare, marți, 17 februarie 2026, la concertul de muzică de cameră susținut de elevii liceului, sub îndrumarea profesorilor Emma Damian și Cozmin Demian.
Publicul numeros – părinți, profesori, prieteni și iubitori ai muzicii – a trăit o seară cu adevărat specială, plină de sensibilitate, energie și rafinament artistic.
Programul serii a purtat spectatorii prin universul marilor compozitori – de la eleganța barocă a lui Johann Sebastian Bach, la virtuozitatea lui Antonio Vivaldi, profunzimea lui Wolfgang Amadeus Mozart, romantismul lui Ernst von Dohnányi, dar și la ritmurile vibrante semnate de Astor Piazzolla, Ney Rosauro și alți compozitori îndrăgiți.
Tinerii artiști au demonstrat nu doar talent, ci și o maturitate artistică impresionantă. Flaut, chitară, pian, vioară, violoncel, nai, marimbă, vibrafon, percuție – fiecare instrument a prins viață pe scenă, într-un dialog armonios care a cucerit publicul încă de la primele acorduri.
Momentele de ansamblu au fost primite cu ropote de aplauze, iar emoția s-a simțit din plin atât pe scenă, cât și în sală.
Concertul a fost prezentat cu eleganță de Daria Filipescu, care a introdus fiecare moment muzical, creând o punte caldă între artiști și public.
Programul serii a fost unul variat și spectaculos:
* „Menuet și Badinerie” – Johann Sebastian Bach
Interpretat de:
Sara Botariu – flaut I
Alma Bucureșteanu – flaut II
Alisa Cordoș – flaut III
Ștefan Șuț – flaut IV
Andrei Pârjol – pian
*„Concert pentru chitară în Do Major, partea I, Allegro” – Antonio Vivaldi
Maria Zamora – chitară
Antonia Muntean – pian
*Trio în Sol Major pentru vioară, violoncel și pian – Wolfgang Amadeus Mozart
Mihai Almășan – vioară
Cătălin Pop – violoncel
Felix Constantinescu – pian
*„Sakura” – M. Kibbe
Petra Pașca – flaut I
Vlad Marc – flaut II
Demian Cozmin
*„Paçoca” – Celso Machado
Sergiu Geogean – nai
David Tudor – chitară
Aris Mureșan – cajon
*„Libertango” – Astor Piazzolla
Sergiu Geogean – nai
David Tudor – chitară
Aris Mureșan – cajon
*„Beethoven’s Fantasy” – B. Slawson
Bogdan Iliescu – glockenspiel
Aris Mureșan – vibrafon
Arianna Dizdarevici – marimbă
*„African Dance” – N. Rohwer
Arianna Dizdarevici – percuții I
Aris Mureșan – drumset
Bogdan Iliescu – percuții II
*Cvintet cu pian, nr. 1, op. 1, partea I, Allegro – Ernst von Dohnányi
Andrei Nicolae Bulac – vioară I
Mihai Almășan – vioară II
Yoneko Mariț – violă
Cătălin Pop – violoncel
Felix Constantinescu – pian
„Atmosfera a fost una extraordinară – o adevărată sărbătoare a muzicii și a talentului tinerilor din Alba Iulia.
Evenimentul a confirmat încă o dată că la Liceul de Arte „Regina Maria” performanța se construiește cu pasiune, muncă și dăruire, iar viitorul sună minunat.
Felicitări tuturor elevilor și profesorilor implicați!”, au transmis organizatorii.
