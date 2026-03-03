FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului de câini fără stăpân din municipiul Alba Iulia, pe ultima sută de metri
Lucrările de extindere a adăpostului de câini fără stăpân din municipiul Alba Iulia, pe ultima sută de metri
Lucrările de extindere a adăpostului de câini fără stăpân din municipiul Alba Iulia sunt pe ultima sută de metri.
Anunțul a fost făcut marți, 3 martie 2026, Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.
Proiectul prevede extinderea capacității cu încă 40 de locuri, pentru a putea oferi condiții mai bune și mai sigure pentru animalele aflate în grijă.
„Intervențiile sunt aproape finalizate, iar termenul estimat pentru încheierea lucrărilor este începutul lunii mai.
După finalizarea lucrărilor, adăpostul va capacitatea să gazduiască cu aproximativ 30% mai mulți câini. Sstfel, numărul abandonurilor de pe domeniul public se va diminua”, a precizat Claudiu Nemeș.
