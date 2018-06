FOTO/ Lucrări în valoare de peste 1,5 milioane de lei pentru mansardarea și reabilitarea termică a sediului ISU Alba

La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba a avut loc, vineri, recepția festivă a lucrărilor de mansardare și reabilitare termică a clădirii, o investiție în valoare de 1.564.046 de lei cu TVA. La ceremonie au fost prezenți col. Daniel Marian Dragne – prim adjunct al IGSU, Dănuț Hălălai – prefectul de Alba, Nicolaie Moldovan – administratorul public al municipiului Alba Iulia, Dumitru Fulea – vicepreședintele CJ Alba, IPS Irineu, alte oficialități locale și județene.

Potrivit col. Cornel Oprișa, șeful ISU Alba, este prima investiție de la bugetul statului finalizată în ultimii 20 de ani la această unitate.

”Clădirea inspectoratului construită în anul 1975, a fost sediul Grupului de pompieri ’’UNIREA” al judeţului Alba. Dacă până la profesionalizare în acest sediu îşi desfăşurau activitatea aproximativ 25-30 de cadre militare, după înfiinţarea inspectoratului numărul a crescut la 39, iar acum a ajuns la peste 80. Încă de la unificarea Grupului de Pompieri şi a Inspectoratului de Protecţie Civilă din anul 2004, personalul ISU Alba îşi desfăşura activitatea în două sedii, unul aici unde ne aflăm acum şi cel de-al doilea spaţiu pe str. Regina Maria – actualul sediul al CMJ Alba, ulterior într-un spaţiu pus la dispoziţie în demisolul Prefecturii Alba. Astfel a fost imperios necesar să încercăm aducerea laolaltă a întreg personalului ISU Alba. Şi aşa s-a conturat, undeva prin anul 2009, necesitatea, ideea/proiectul de a asigura spaţiile de lucru strict necesare prin mansardarea sediului (…) Din cauza constrângerilor bugetare din acei ani, au mai trecut 3 ani și am reușit realizarea studiului de fezabilitate, în anul 2012, și astfel am putut, pe date concrete, să pornim la drum iar în anul 2015 am obținut avizul Consiliului Tehnico-Economic al MAI pentru obiectivul de investiții ”Mansardare și reabilitare termică la clădirea ISU Alba” în valoare de peste 1,5 milioane de lei”, a declarat șeful ISU Alba.

Col. Cornel Oprișa a mai precizat că lucrările au demarat în data de 8 martie 2017 după parcurgerea tuturor etapelor necesare (de la actualizarea devizului și obținerea certificatului energetic, până la lansarea licitației și atribuirea contractului unui constructor), și au durat 14 luni.

