FOTO | Lucrări de defrișare pe un sector cu arbori foarte înclinați de pe un drum dintr-o comună din Alba. Viceprimar: „La fiecare furtună sau vânt puternic au căzut copaci pe carosabil”

Lucrări de defrișare pe un sector cu arbori foarte înclinați de pe un drum dintr-o comună din Alba

De miercuri, 11 februarie 2026, vor începe lucrările de defrișare (bandă de aproximativ 10 metri) pe sectorul de drum Pianu de Sus (Vichentea) – Strungari (Tricu), au anunțat autoritățile locale din comuna Pianu.

„Zona a reprezentat un real pericol pentru participanții la trafic, arborii fiind foarte înclinați. La fiecare furtună sau vânt puternic au căzut copaci pe carosabil, iar în vara acestui an un autoturism a fost avariat serios”, a explicat viceprimarul Ovidiu Iancu Voișan.

Potrivit acestuia, lucrările vor dura aproximativ 3 zile, urmând să se desfășoare într-un ritm foarte accelerat. În acest sens au contractate două firme de exploatare, una pentru zona de pădure care aparține Ocolului Silvic Sebeș, iar cealaltă pentru zona de pădure care aparține comunei Pianu.

Pe timpul zilei pot apărea restricții de circulație. În schimb, seara traficul se va desfășura normal.

„A fost amenajat un drum alternativ, paralel cu drumul județean, pe lângă râu, care iese la intrarea în Strungari, destinat urgențelor și autovehiculelor cu gardă mai înaltă. Nu garantăm circulația autoturismelor cu gardă joasă pe acest drum. Se poate folosi ruta ocolitoare prin Răchita, fiind cea mai indicată variantă pe durata lucrărilor.

Traficul va fi dirijat de Poliție, iar Consiliul Județean a fost informat pentru deschiderea temporară a drumului Strungari – Răchita. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Este o lucrare necesară pentru siguranța tuturor”, a precizat viceprimarul comunei Pianu, Ovidiu Iancu Voișan.

