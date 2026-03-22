FOTO | Luca Leterna, elev al Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română: Punctaj foarte bun la faza județeană

Luca Leterna, elev al Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română: Punctaj foarte bun la faza județeană

Elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra au obținut deosebite obținute la faza județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, desfășurată vineri, 13 martie, 2026, la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia.

„Prin rigoare intelectuală, sensibilitate artistică și pasiune pentru cuvânt, elevii noștri au demonstrat că excelența se construiește prin muncă și dedicare.

Rezultatele obținute reflectă nu doar performanța academică, ci și profunzimea formării lor culturale.

Școala noastră va reprezenta județul Alba la etapa națională, la clasa a VIII-a, grație premiului I obținut de elevul Luca Leterna, cu un punctaj de 97,5 puncte.

Suntem deosebit de mândri că elevii noștri câștigă premii frumoase la toate olimpiadele și concursurile școlare, dovedind pasiune și dedicare pentru performanță”, au precizat reprezentanții unității școlare.

