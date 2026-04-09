FOTO | Lorena Dănoaie, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificată la faza națională a Concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” 2026

Lucian Dărămuș

acum 16 minute

Lorena Dănoaie, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificată la faza națională a Concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” 2026

O elevă a Școlii Gimnazaiale „Avram Iancu” Alba Iulia s-a calificat la faza națională a Concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” 2026. 

„Performanță și pasiune pentru lectură la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia!

Suntem mândri să o felicităm pe eleva noastră, Lorena Dănoaie din clasa a V-a C, pentru rezultatele deosebite obținute!

Prin perseverență, pasiune și efort susținut, Lorena a reușit să obțină locul al III-lea la faza județeană a Olimpiadei de limba și literatura română, sub îndrumarea doamnei profesoare Dana Slevaș.

Mai mult decât atât, acest rezultat i-a adus și calificarea la faza națională a Concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”, care se va desfășura la Iași, la finalul lunii mai.

Îi dorim mult succes în etapa următoare și suntem convinși că va reprezenta școala noastră cu același entuziasm!”, au transmis reprezentanții unității școlare.

FOTO | Amalia Silaghi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu" Aiud, a obținut un rezultat impresionant: Mențiune la Olimpiada Națională de Limba Engleză

acum 2 ore

9 aprilie 2026

Amalia Silaghi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu" Aiud, a obținut un rezultat impresionant la Olimpiada Națională de Limba Engleză: mențiune.  Ea a fost coordonată de doamna profesoară Mariana Marginean.

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.04-26.04.2026

acum 3 ore

9 aprilie 2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică pentru perioada 20.04-26.04.2026.

FOTO | Andrei Răchieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu" Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026

acum 3 ore

9 aprilie 2026

Andrei Răchieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu" Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026 Performanță deosebită pentru un elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu" Alba Iulia. Andrei Răchieriu a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026.

