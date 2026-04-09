FOTO | Lorena Dănoaie, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificată la faza națională a Concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” 2026

Lorena Dănoaie, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificată la faza națională a Concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” 2026

O elevă a Școlii Gimnazaiale „Avram Iancu” Alba Iulia s-a calificat la faza națională a Concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” 2026.

„Performanță și pasiune pentru lectură la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia!

Suntem mândri să o felicităm pe eleva noastră, Lorena Dănoaie din clasa a V-a C, pentru rezultatele deosebite obținute!

Prin perseverență, pasiune și efort susținut, Lorena a reușit să obțină locul al III-lea la faza județeană a Olimpiadei de limba și literatura română, sub îndrumarea doamnei profesoare Dana Slevaș.

Mai mult decât atât, acest rezultat i-a adus și calificarea la faza națională a Concursului Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”, care se va desfășura la Iași, la finalul lunii mai.

Îi dorim mult succes în etapa următoare și suntem convinși că va reprezenta școala noastră cu același entuziasm!”, au transmis reprezentanții unității școlare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI