FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – Industria Galda de Jos 0-0, uriașă surpriză în derby „de Alba”! „Alb-negrii”, remiză rușinoasă cu „lanterna roșie”!!!

Într-un joc în care se punea doar problema scorului, „lanterna roșie” a reușit minunea! Industria a încurcat planurile Unirii Alba Iulia ce visa la urcarea pe treapta a treia a podiumului!

Acest egal este sinonim cu o înfrângere pentru trupa lui Bicheși, o surpriză neplăcută pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, chiar dacă a bifat al 5-lea meci fără a pierde (în același timp nu a marcat în ultimele 180 de minute, la Reghin și la Zlatna). Industria Galda de Jos a reușit să ia un punct în derby „de Alba”, după 9 eșecuri la rând!!! Un rezultat incredibil, primul punct scos în 2021 de ultima clasată, ce se pregătește de barajul de supraviețuire din luna mai. Crezându-se învingători dinainte, „alb-negrii” au înregistrat o contraperformanță, un rezultat similar cu o rușine, raportat la pretenții și diferența de valoare, chiar dacă au avut două bare (D. Lupșan – 8 și Bucurică – 53) și au revendicat două penalty-uri (se impunea unul în minutul 78, la duelul Potopea – Fetița!) Și căpitanul oaspeților, ex-uniristul Cătălin Suciu a făcut minuni la șuturile lui Fetița (45), și Bucurică (66, 83), de partea cealaltă notând intervenția lui Sporea (la ocazia lui Val. Drăgan, 72), dar acest egal reprezintă o mare dezamăgire, un rezultat rușinos (comparabil cu cele două eșecuri drastice de pe „Cetate”, 1-4, cu CSO Cugir și Avântul Reghin). Asta împotriva unui oponent fără trei jucători (Tripșa, Coltor și Brânză, ultimul nu s-a mai prezentat), ce se prezintă doar de două ori la antrenamente pe săptămână, echipă ce a și uitat să se bucure după un joc (respectiv din 28 octombrie, adică de aproape șase luni, la acea unică victorie stagională, 4-3, la Jucu)!

O remiză albă ce a prilejuit remarca ironică a unui fost elev al lui Bicheși, prezent în distribuția Industriei: „Numai cu Unirea puteam face și noi un punct în campionatul ăsta!”

*Bicheși: „Un rezultat negativ pentru noi!”

„Acest egal este un rezultat negativ pentru noi. Mă așteptam să nu mai existe concentrare, după ce campionatul s-a dezumflat și nu mai are miză, după deciziile FRF, dar trebuia să câștigăm, pentru că ne dorim locul trei. Din prisma rezultatului, este unul dintre momentele urâte ale campionatului, dar din prisma jocului, nu. Am avut posesie, am dominat, am pus presiune, însă fostul nostru coleg Cătălin Suciu ne-a blocat. Îi felicit pe adversari pentru punctul scos și ardoarea cu care au luptat. Pentru Industria, ca și pentru alte echipe, importantă este prestația cu Unirea, dar asta nu ne scuză pe noi, Mergem la Turda să câștigăm„, a spus Adrian Bicheși, antrenor care nu l-a putut introduce în actul secund pe atacantul An. David, ce acuza o accidentare.

*Radu Andone: „Un egal surprinzător chiar și pentru mine!”

„Este o remiză surprinzătoare chiar și pentru mine! Băieții merită toate felicitările, jos pălăria! Munca depusă și efortul făcut au fost răsplătite. Am realizat un joc bun tactic și am realizat un rezultat pozitiv împotriva unui adversar de calitate. Vrem să continuăm pe același drum, să ne scoatem cât mai mult din meciurile rămase. Barajul din luna mai este cel mai important meci pentru noi. Nu acceptam această provocare, dacă nu eram optimist și nu credeam în șansele noastre„, a spus Radu Andone.

La reluare, o bună oportunitate a oaspeților, Borșai greșește pasa la Val. Drăgan (49), singur cu Sporea. O nouă bară a Unirii, 53, reluare cu capul Bucurică, din plonjon, la centrarea lui D. Lupșan. Căt. Suciu (66) scoate miraculos șutul lui Bucurică, cu dreptul din careu! Mecul este dominat de uniriști, însă reduta Galdei rezistă. Ocazie mare a Industriei, Val. Drăgan (72), a tras din 10 metri, a reținut Sporea! Fetița (78) a solicitat penalty după un duel cu Potopea, impunându-se lovitura de pedeapsă. Voleu Bucurică (83), scos incredibil de Suciu!

Fetița, după un duel cu Potopea a solicitat penalty (2). Val. Drăgan (5) a reluat cu capul alături. Reluare cu capul în transversală, D. Lupșan (8), apoi Fetița înscrie dar era în ofsaid. Șut pe jos M. Codrea, de la marginea careului, a prins Căt. Suciu (11). Fetița (14) a tras în blocaj din 12 metri. Fetița (43) șut cu extrerioriul, peste bară. Incursiune același Fetița, șut din unghi, a respins Suciu (45)

O întâlnire în care gruparea din Cetatea Marii Uniri pornește drept favorită incontestabilă, “alb-negrii” țintind ocuparea ultimului loc pe podiumul Seriei a 9-a, după 4 rezultate pozitive (10 puncte).

Găldenii, cu 9 eșecuri la rând, folosesc aceste trei etape rămase pentru a se pregăti de barajul pentru evitarea retrogradării, din mai, împotriva unei campioane din Liga a 4-a.

Echipe:

Unirea Alba Iulia: Sporea – Haj, Scrob, V. Codrea, Al. Giurgiu/ cpt – Adam (64, Selagea), D. Lupșan (90, Mardare), Bârdea, Bucurică – Fetița, M. Codrea (82, F. Morar); rezerve Sîntoma, Pocol, An. David, Ad. Matei, Dani, Mâlnă. Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu și Ștefan Mardare.

Industria: Căt. Suciu/ cpt – Bălșan, Goța, Potopea, Al. Stan – F. Morar (55, R. Anghel), Petruse, Bălaș, Goguța, Borșai (82, Ov. Crișan) – Val. Drăgan (90+2, E. Hălălae); rezerve Ov. Barna, F. Popa, D. Hulea,C. Năcreală. Antrenor Radu Andone.

Avertismente; Fetița (6), Al. Giurgiu (79), Bucurică (90+2)

Arbitri A. Pavel (Osica de Jos), An. Pîslaru (Arad), D. Nistor (Zlatna) Observatori S. Mocanu (Arad), T. Marcu (Sibiu)