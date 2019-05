FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – Gloria Lunca Teuz Cermei 2-1 (0-0) | Alexandru Giurgiu – goluri pentru o victorie imensă!!!!

Unirea Alba Iulia a reușit o victorie imensă în partida de totul sau nimic cu Gloria Lunca Teuz Cermei, scor 2-1 (0-0). Eroul jcoului a fost căpitanul Alexandru Giurgiu ce a transformat două lovituri libere în minutele 56 și 90, soarta întorcându-se după eșecul de la Galda de Jos, din runda trecută!!!



“Mulțumim celor care au venit la stadion și au crezut în noi! Am câștigat un meci extrem al unui sezon dificil. Ne-am revanșat după eșecul de la Galda și îmi doresc din suflet ca dubla mea, din lovituri libere, să însemne salvarea Unirii, echipa mea de suflet, de la retrogradare“, a spus Alexandru Giurgiu, ce a preluat banderola de căpitan în absența lui Selagea, suspendat

Unirea Alba Iulia a luat trei puncte imense în cursa pentru evitarea retrogradării, trecând peste Deva ce a pierdut la Sebiș, scror 1-4, și mai are nevoie de un punct runda viitoare. Rezultatele de astăzi salvează în proporție covârșitoare pe Industria Galda.

*Bicheși: “Am avut armele care ne trebuiau plus execuțiile lui Giurgiu”

“În condițiile în care am întâlnit echipa cu cel mai bun joc de când activez eu în Liga a 3-a, consider că ne-am comprtat foarte bine. Am avut exact armele de care aveam nevoie: ambiție, dăruire și sacrificiu, plus execuțiile de marcă ale căpitanului Alecaxdru Giurgiu. Dacă la Galda am fost foarte supărat că am pierdut din două lovituri libere, fotbalul ne-a dat ocazia să zâmbim la acest joc după două lovituri libere. Felicit toată echipa și în special pe Alex Giurgiu și mai aștept de la jucători încă un meci de acest gen pentru a rămâne în Liga a 3-a. În momente grele puțini cred în noi, dar am aărtat spectatorilro că am avut spirit și așa cum suntem ținem capul sus și numele de Unirea“

*Radu Anca: “Am știut ce ne așteaptă, nu ne-au lăsat arbitrii să jucăm”

“Am știut ce ne așteaptă, nu ne-au lăsat arbitrii să jucăm. Nu poți să dai simulare și galben la faza cu Gruiescu (nr. 59), în plus Vezan a fost lovit în față și adversarul putea fi eliminat (nr. – Fetița a primit galben în minutul 82). Am avut și noi ocaziile noastre, să tranșăm jocul. Ca echipă meritam să nu pierdem după aspectul jocului. Asta este, mai este o etapă, vreau să avem o victorie în ultimul meci”, a spus Radu Anca.

*1-0, MIN. 56: AL. GIURGIU, căpitanul gazdelor, a executat o lovitură liberă de la 22 de metri, peste zid, sub bară

*1-1, MIN. 78: penalty transformat de M. VLAD, Sporea a greșit flagrant la un balon înalt, busculându-l pe M. Vlad, care apoi a executat impecabil lovitura de la 11 metri

*2-1, MIN. 90: AL. GIURGIU, o altă execuție fabuloasă a unei lovituri libere, în vinclul stâng, de la peste 30 de metri

A începul actul secund, cu șutul lui Tat (47), de la 22 de metri, prins de Gârlea. Gruiescu (54) și-a încercat șansa de la mare distanță, fără emoții pentru portar. După 0-1, oaspeții au solicitat un penalty, însă Gruiescu a primit numai galben pentru simulare, iar Polgar pentru proteste (59). Șut Petruse de la 12 metri, respins cu capul de pe linia porții de N. Varga (62)! O nouă ocazie a gazdelor, An. David (75) – șut puțin peste, de la marginea careului. Pătrudere Mager pe dreapta (77), însă șutul său a fost blocat de Mardare, iar ocaziile ratate s-au răzbunat. S-a consemnat egalarea, arădenii trecând la rândul lor pe lângă gol la acțiunea lui Mager (85) șut deviat peste, iar la cornerul ce urmează a tras peste, din centrul careului, Matiș! Sporea (87) se revenșează cu o intervenție miraculoasă la șutul lui Bulza din 8 metri!!!

În tribune sunt în jur de 200 de spectatori, gazdele evoluează în alb-negru, iar oaspeții în alb-roșu, tricouri cu dungi verticale. 15 minute închise fără nicio oportunitate, notabil fiind doar faptul că a început să plouă torențial. În minutul 18, Fetița a pătruns pe dreapta, însă centrarea sa a fost reținută de Gârlea. Prima oportunitate și în contul oaspeților, reluare cu capul Capătă, după un corner, balon reținut de Sporea. A început să plouă amarnic, existând riscul întreruperii jocului. Rtatre imensă pentru vizitatori, Capătă a șutat în diagonală, pe lângă bara dreaptă, din poziție singur cu portarul! Replică a gazdelor (42), după o acțiune pe traseul An. David – Fetița – Bîrdea, ultimul șutând milimetric peste, din 14 metri. Șut Vezan (45) de la 20 de metri, prins de Sporea.

După ce, practic, a condamnat-o pe Millenium Giarmata la retrogradare, Gloria va decide și soarta “alb-negrilor”, ajunși pe un loc retrogradabil și cu sabia deasupra capului! Unirea a alunecat pe poziția a 13-a după două înfrângeri la rând (are 34 de puncte) și toate calculele salvării încep de la realizarea victoriei ce a devenit vitală împotriva formației arădene clasată pe locul al 4-lea (52 de puncte).

Echipe de start:

Unirea: Sporea – Zsigmond, Potopea, Mardare, Al. Giurgiu – De Marco, Bîrdea – Fetita, Tat, Petruse (86, L. Roman)– An. David; rezerve Williams, M. Codrea, V. Domșa, Boboia, Bălșan, Haj, L. Roman. Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu, Raul Oargă.

Gloria: Gârlea – Polgar, N. Varga, Sabău – Deta, Prună, Vezan (86, Mihuța), A. Iuga (73, Matiș), Gruiescu (60, Mager) – A. Vlad, Capătă (73, Bulza); rezerve Stănilă, Mihuța, Nistor, Bulza, Mager, Ciubotariu. Antrenor Radu Anca.

Avertismente: Al. Giurgiu (44), An. David (79), Fetița (82)/ N. Varga (12), Polgar (58), Gruiescu (58), Sabău (71)

Arbitri: M. Omuț (Satu Mare), Cr. Ilinca, R. Tudor (ambii Craiova) Observatori V. Marc (Cluj-Napoca), Aur. Ionescu (București)