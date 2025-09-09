FOTO | Liceele cu program sportiv din Alba Iulia și Sebeș au început anul școlar 2025-2026 cu directori noi: Ce își propun Ana Rodean și Doru Oancea

Liceele cu program sportiv din Alba Iulia și Sebeș au început anul școlar 2025-2026 cu directori noi: Ce își propun Ana Rodean și Doru Oancea

Liceele cu profil sportiv din Alba Iulia și Sebeș au început anul școlar 2025-2026 cu directori noi.

Este vorba de Ana Rodean (41 de ani), la liceul sportiv albaiulian, respectiv de Doru Oancea (44 de ani), la unitatea liceală cu program sportiv din Sebeș.

„Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și-a deschis porțile cu emoție și entuziasm pentru un nou capitol al cunoașterii, sub conducerea doamnei Ana Veronica Rodean, director al instituției și sportivă de performanță, model de ambiție și perseverență. Cu o carieră sportivă impresionantă – participări la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Europene – doamna Ana Rodean inspiră elevii să creadă în potențialul lor și să lupte pentru excelență”, au transmis reprezentanții liceului sportiv albaiulian.

„Școala este locul unde învățăm să ne descoperim”, a transmis Ana Rodean în deschiderea festivă a noului an școlar, la care s-a aflat în fața elevilor și dascălilor alături de alături directorul adjunct Sultana Opruța și de Dorin Sava, reprezentant al Primăriei Alba Iulia.

„Având în vedere vremurile grele din educație, principalul meu obiectiv în acest moment este să menținem standardele liceului nostru, să reușim să avem aceleași norme didactice și același număr de elevi. De asemenea, pentru că avem și clubul sportiv școlar sub jurisdicția noastră, mi-aș dori foarte mult să putem asigura participarea tinerilor sportivi la competiții”, a declarat Ana Rodean pentru ziarulunirea.ro.

După ce în perioada 2017-2025 a fost director adjunct, Doru Oancea, care e și un antrenor de fotbal binecunoscut și apreciat, cu rezultate deosebite atât la juniori cât și la seniori, a devenit director al Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

„Îmi doresc să continuăm să progresăm din toate punctele de vedere, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. În ceea ce privește specializarea fotbal, țelul nostru este să creștem din punct de vedere al clasificării. Am făcut deja un pas hotărât în această direcție, din noul sezon competițional având echipe la toate nivelurile în competițiile FRF și AJF.

În privința infrastructurii suntem per ansamblu mulțumiți de ceea ce avem la dispoziție în acest moment. Sperăm să primim sprijin din partea autorităților locale pentru renovarea bazei de pregătire de la Luncile Prigoanei”, a declarat Doru Oancea pentru ziarulunirea.ro.

