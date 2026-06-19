FOTO | Licee sportive din Europa, reunite sub umbrela Erasmus + la Sebeș: „Gazdă a sportului, culturii și prieteniei”

Licee sportive din Europa, reunite sub umbrela Erasmus + la Sebeș: „Gazdă a sportului, culturii și prieteniei”

În perioada 14-19 iunie 2026, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș a găzduit cea de-a treia activitate de învățare, predare și formare (LTTA) din cadrul proiectului Erasmus+ „PASS – Attack, Shoot, Score!”, finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea KA210-SCH – Parteneriate la scară mică în domeniul educației școlare.

Proiectul reunește instituții de învățământ din România, Bulgaria și Turcia, având ca scop promovarea sportului, a unui stil de viață sănătos și a dialogului intercultural între tineri.

Partenerii proiectului sunt Liceul Sportiv „Georgi Stoykov Rakovski”, Dobrich, Bulgaria – coordonator, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, România, partener, Gençlerbirliği Spor Lisesi, Ankara, Turcia și Profesionalna Gimnaziya po Veterinarna Medicina „Prof. Dr. Georgi Pavlov”, Dobrich, Bulgaria.

Pe parcursul celor șase zile, elevii și profesorii participanți au luat parte la activități sportive, culturale, educative și de socializare, menite să dezvolte spiritul de echipă, toleranța, respectul reciproc și competențele interculturale.

Mobilitatea a debutat duminică, 14 iunie, cu primirea delegațiilor din Bulgaria și Turcia, urmată de vizite la Ferma de Struți și la impresionanta rezervație naturală Râpa Roșie, una dintre cele mai spectaculoase formațiuni geologice din România.

Ziua de luni a fost dedicată promovării culturii românești. La Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, elevii Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” au prezentat un program artistic care a inclus momente muzicale, dansuri populare românești și dans tradițional rrom. Participanții au avut, de asemenea, ocazia să se întâlnească cu vicepremarul Dorin Alb, care a reprezentat administrația locală Sebeș și au participat la meciuri amicale de handbal la Sala Sporturilor ,,Florin Fleșeriu” între echipele de handbal masculin a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș și echipa de handbal a Liceului Sportiv „Georgi Stoykov Rakovski”, Dobrich, Bulgaria. Echipa de la LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș a fost coordonată de domnul antrenor Emilian Turcu și doamna antrenoare, Ada Moldovan, iar echipa din Bulgaria de domnii antrenori: Minchev Nikolay Kirilov și de domnul Kostadinov Nikolay.

Meciul amical de fotbal a avut loc la la Baza Sportivă de fotbal, „Pielaru” din Sebeș între Genclerbirligi din Ankara, Turcia și echipa de fotbal al Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Elevii echipei din România au fost coordonați de domnul antrenor Doru Oancea, Popa Daniel, iar cei din Turcia de Onur Atik.

Marți, activitățile au continuat cu competiții sportive, cu activități lingvistice și educaționale legate de evenimente sportive, inclusiv prezentări despre sportivii celebri din fiecare țară, jocuri interactive Kahoot cu melodiile de inaugurare a Campionatelor mondiale de fotbal și prezentarea unui dicționar ilustrat al sportului. Apoi, au urmat vizite la unele dintre cele mai importante obiective istorice și culturale ale județului Alba, precum Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii și Catedrala Reîntregirii Neamului.

Miercuri, Programul a continuat cu meciuri amicale de fotbal între Genclerbirligi Spor Lisesi, Ankara, Turcia și CSM Unirea Alba Iulia, echipa U15.

Meciurile amicale de handbal și fotbal feminin s-au desfășurat în continuare la Sala Sporturilor „Florin Fleșeriu” Sebeș între echipele Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș și Liceul Sportiv „Georgi Stoykov Rakovski”, Dobrich, Bulgaria.

La finalul meciului amical dintre cele două echipe, tinerii jucători au asistat la un interviu cu o vedetă a sportului de la CSM Unirea Alba Iulia, în persoana lui Răzvan Fetița, care a evidențiat care sunt calitățile unui fotbalist: seriozitate, talent, muncă și dedicare maximă. De asemenea, jucătorul a adăugat că „fotbalul local ar avea de câștigat dacă se vor aduce jucători din eșaloanele superioare în echipa locală pentru ca și aceasta să promoveze în liga a II-a”.

Seara s-a încheiat cu o cină festivă și un spectacol intercultural ce a reunit cântece și dansuri tradiționale românești, bulgărești și turcești.

Joi, oaspeții au descoperit frumusețea patrimoniului cultural transilvănean prin vizite la Sibiu: Palatul Brukenthal, Muzeul ASTRA, Podul Minciunilor, Catedrala Evanghelică și Turnul Sfatului.

Toate aceste activități au marcat încheierea unei săptămâni pline de experiențe educative și culturale.

„Prin organizarea acestei mobilități internaționale, Liceul cu Program Sportiv «Florin Fleșeriu» Sebeș își reconfirmă rolul activ în promovarea valorilor europene, a educației prin sport și a cooperării internaționale.

Proiectul «PASS – Attack, Shoot, Score!» demonstrează că sportul reprezintă un limbaj universal capabil să reunească tinerii din diferite culturi și să contribuie la formarea unor cetățeni europeni responsabili, activi și deschiși către diversitate”, a precizat Diane Popa, coordonator proiecte Erasmus+ din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

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