FOTO | Liana Bota, sufletul din spatele florăriei dintr-o comună de munte din Alba: „Sunt aici, prezentă, pentru fiecare poveste în parte”

Liana Bota, sufletul din spatele florăriei dintr-o comună de munte din Alba: „Sunt aici, prezentă, pentru fiecare poveste în parte"

Liana Bota (39 de ani) este sufletul din spatele unei florării speciale din comuna Lupșa, situată în Munții Apuseni în județul Alba.

Povestea sa a fost spusă în cadrul proiectului „Femei antreprenoare din mediul rural | EmpowerHER Rural Business, un proiect Erasmus+ în parteneriat România–Austria, care susține inițiativele feminine din mediul rural să crească cu direcție, vizibilitate și încredere.

Liana a crescut în Lupșa, locul pe care îl simte cel mai aproape de sufletul ei. Casa părinților, construită la poalele unui deal, și câmpul din jur au fost universul copilăriei sale. De la primele flori de primăvară până târziu în toamnă, culegea buchete pe care le așeza în vitrina din bucătăria mamei, umplând paharele cu culoare și parfum. Apoi trecea gardul la vecini și le dăruia și lor.

Într-un fel, face același lucru și astăzi.

Liana creează buchete și aranjamente florale în florăria ei din Lupșa, locul care a crescut-o pentru asta.

În urmă cu 7 ani a început să realizeze aranjamente din flori uscate și conservate, foarte apreciate de clienți. Din dorința de a evolua, a început să lucreze și cu flori naturale.

Astăzi oferă aranjamente pentru toate momentele vieții: nunți, botezuri, aniversări, dar și pentru clipele mai sensibile, când florile devin formă de respect, empatie și aducere aminte.

Pentru Liana, fiecare comandă este o întoarcere la copilărie. Din acest motiv spune că nu oferă doar produse, ci emoție, bucurie și grijă autentică.

„Sunt aici, prezentă, pentru fiecare poveste în parte”, spune ea.

Liana Bota este o persoană caldă, sensibilă, cu o energie care îți îmbrățișează sufletul. Se simte în fiecare aranjament floral pe care îl creează – există delicatețe, empatie și o bucurie sinceră de a dărui.

sursa: EmpowerHer Rural Business I Erasmus+ Project RO – AT / Facebook

