Curier Județean

FOTO | Lecții despre siguranță pentru elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă din Alba Iulia: Activitate interactivă organizată de ISU Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 37 de minute

în

De

Lecții despre siguranță pentru elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă din Alba Iulia: Activitate interactivă organizată de ISU Alba

Elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă din Alba Iulia au participat la activități interactive dedicate siguranței, organizate de ISU Alba în cadrul Săptămânii Protecției Civile.

Pompierii le-au explicat copiilor, pe înțelesul lor, cum trebuie să reacționeze în situații de urgență.

Potrivit ISU Alba, au avut loc activități de informare preventivă în cadrul Săptămânii Protecției Civile la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia! 

,,Colegii noștri au participat la o activitate interactivă și educativă, dedicată siguranței și responsabilității civice, unde le-au prezentat copiilor și cadrelor didactice cum să se comporte corect în cazul producerii unor situații de urgență. Toate acestea s-au desfășurat într-un mod distractiv și accesibil, transformând învățarea într-o experiență de  adaptată vârstei copiilor.

Felicitări tuturor pentru dedicarea si implicarea de care ați dat dovadă! Ne bucurăm să fim alături de copii în astfel de inițiative care aduc un plus de valoare comunității și contribuie la educația preventivă a generațiilor”, a transmis ISU Alba.

