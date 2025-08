FOTO | Laurencio Rad, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București la specializarea dorită

Laurencio Rad, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București

Fiecare început de drum este greu, dar atât timp cât știi care este destinația, nimic nu pare imposibil. Pentru a ajunge să aibă cariera pe care și-o dorește, Laurencio Rad, absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a știut că trebuie să acorde o importanță deosebită educației și disciplinei.

Perseverența și seriozitatea cu care s-a pregătit în cei patru ani, sub îndrumarea dascălilor şi cadrelor militare ale colegiului, i-au adus absolventului nu doar rezultate remarcabile, ci și o atitudine matură, responsabilă și dedicată.

Cu media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academie și media de repartiție 9,73, Laurencio a înregistrat un succes fiind admis la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București la specializarea Echipamente și Sisteme de Comandă și Control pentru Autovehicule, pe singurul loc alocat pentru absolvenții colegiilor militare.

„Privind în urmă, cei patru ani petrecuți în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au fost o călătorie a transformării. De la un adolescent plin de emoții la început de drum, am ajuns un tânăr pregătit să pășească într-o carieră militară de elită, datorită muncii constante, sprijinului necondiționat și îndrumării atente a profesorilor și cadrelor militare care m-au format. Am evoluat enorm în tot acest timp și am reușit să demonstrez mie și celor care au crezut în mine că nimic nu este imposibil atunci când muncești cu seriozitate și nu renunți. Admiterea pe acest loc unic este dovada faptului că perseverența, disciplina și visurile pot merge mână în mână. Le sunt profund recunoscător tuturor celor care au fost parte din formarea mea: colegi, cadre militare, profesori pentru încrederea și susținerea lor. Fiecare zi trăită aici a contribuit la ceea ce sunt astăzi.

Sunt nerăbdător să duc mai departe ceea ce am învățat aici, să păstrez vie onoarea colegiului și să fiu, la rândul meu, o sursă de inspirație pentru cei care acum își încep drumul în uniforma militară”, a spus absolventul.

„Te felicităm pentru reușită, Laurencio și îți dorim mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI