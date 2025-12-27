VIDEO | La sat, ca la oraș! Creșă modernă în construcție în comuna Ighiu. Primarul Traian Rusu: „Va fi pe placul și pe sentimentul părinților care își aduc copiii aici”

La sat, ca la oraș! Creșă modernă în construcție în comuna Ighiu. Primarul Traian Rusu: „Va fi pe placul și pe sentimentul părinților care își aduc copiii aici”

În comuna Ighiu se află în construcție una dintre cele mai moderne creșe din mediul rural din județul Alba, cu finanțare obținută prin Compania Națională de Investiții. Imobilul urmează să aibă o capacitate de 40 de locuri, la fel ca și creșele recent construite din orașele Aiud și Sebeș. Valoarea investiției creșei din Ighiu se ridică la peste 8.700.000 de lei.

„Aveam nevoie în mediul rural de o creșă, pentru că suntem cea mai mare comună din județul Alba. Avem peste 7.200 de locuitori. Am primit solicitări din partea locuitorilor pentru că nu aveam o creșă în zonă, iar părinții erau nevoiți să-și ducă copiii la oraș”, a declarat Traian Rusu, primarul comunei Ighiu.

Primarul Traian Rusu: „În cursul anului 2027 noua creșă va fi dată în folosință”

Administrația locală din Ighiu a făcut o solicitare către Compania Națională de Investiții și a reușit să obțină finanțarea necesară. Lucrările au fost demarate în cursul anului 2025 și au avansat într-un ritm alert. „Oamenii nu s-au oprit, lucrează, chiar dacă și-au restrâns puțin activitatea, dar ei continuă să lucreze, sperând ca în anul 2026 să o finalizăm, iar din cursul anului 2027 să o dăm în folosință”, a mai explicat edilul. Traian Rusu recunoaște că speră ca din anul 2026, în cazul în care constructorul finalizează lucrările, creșa să fie utilizată, însă șansele rămân mici ca acest lucru să se întâmple, din cauza avizelor de funcționare care trebuie obținute.

Necesitatea unei creșe moderne în mediul rural

Deoarece o mulțime de părinți își duc copilașii la creșele din alte zone, precum Alba Iulia sau Galda de Jos, în timp ce alții au fost nevoiți să rămână acasă cu cei mici, deoarece nu au avut altă posibilitate, nevoia unei creșe în zonă devine o necesitate. Construcția este realizată în proximitatea școlii, care funcționează și ca grădiniță, astfel încât părinții să aibă o sarcină cât mai facilă atunci când își duc copiii la școală.

„Eu m-am gândit la o creșă. Având în vedere presiunile care s-au făcut din societate, părinții mi-au solicitat să facem o creșă. Numai bine ne-am putut plia pe finanțările de la Compania Națională de Investiții. Eu întotdeauna aștept rezoluția străzii, adică rezoluția cetățeanului, și anume să vedem dacă este nevoie sau nu, pentru că aici am stricat un teren de sport din curtea școlii ca să pot să o fac și, văzând că sunt tot mai multe solicitări, am zis să dăm curs cererilor cetățenilor și să construim și noi o creșă”, a mai povestit edilul din Ighiu. Astfel, în mediul rural din județul Alba, în comuna Ighiu, urmează să fie finalizată o creșă asemănătoare cu cele din orașe mari, precum Aiud, Sebeș sau Abrud.

„Noi am optat pentru o creșă mică, de 40 de locuri, și sperăm să fie ocupată în întregime. Vom avea o creșă modernă, pentru că eu am văzut utilitățile, am văzut și finisajele, cum sunt făcute, și dotările care sunt prevăzute, deci o creșă model, o creșă care va fi pe placul și pe sentimentul părinților care își aduc copiii aici”, a spus, în final, Traian Rusu, primarul comunei Ighiu.

