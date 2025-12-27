VIDEO | La sat, ca la oraș! Creșă modernă în construcție în comuna Ighiu. Primarul Traian Rusu: „Va fi pe placul și pe sentimentul părinților care își aduc copiii aici”
La sat, ca la oraș! Creșă modernă în construcție în comuna Ighiu. Primarul Traian Rusu: „Va fi pe placul și pe sentimentul părinților care își aduc copiii aici”
În comuna Ighiu se află în construcție una dintre cele mai moderne creșe din mediul rural din județul Alba, cu finanțare obținută prin Compania Națională de Investiții. Imobilul urmează să aibă o capacitate de 40 de locuri, la fel ca și creșele recent construite din orașele Aiud și Sebeș. Valoarea investiției creșei din Ighiu se ridică la peste 8.700.000 de lei.
„Aveam nevoie în mediul rural de o creșă, pentru că suntem cea mai mare comună din județul Alba. Avem peste 7.200 de locuitori. Am primit solicitări din partea locuitorilor pentru că nu aveam o creșă în zonă, iar părinții erau nevoiți să-și ducă copiii la oraș”, a declarat Traian Rusu, primarul comunei Ighiu.
Primarul Traian Rusu: „În cursul anului 2027 noua creșă va fi dată în folosință”
Administrația locală din Ighiu a făcut o solicitare către Compania Națională de Investiții și a reușit să obțină finanțarea necesară. Lucrările au fost demarate în cursul anului 2025 și au avansat într-un ritm alert. „Oamenii nu s-au oprit, lucrează, chiar dacă și-au restrâns puțin activitatea, dar ei continuă să lucreze, sperând ca în anul 2026 să o finalizăm, iar din cursul anului 2027 să o dăm în folosință”, a mai explicat edilul. Traian Rusu recunoaște că speră ca din anul 2026, în cazul în care constructorul finalizează lucrările, creșa să fie utilizată, însă șansele rămân mici ca acest lucru să se întâmple, din cauza avizelor de funcționare care trebuie obținute.
Necesitatea unei creșe moderne în mediul rural
Deoarece o mulțime de părinți își duc copilașii la creșele din alte zone, precum Alba Iulia sau Galda de Jos, în timp ce alții au fost nevoiți să rămână acasă cu cei mici, deoarece nu au avut altă posibilitate, nevoia unei creșe în zonă devine o necesitate. Construcția este realizată în proximitatea școlii, care funcționează și ca grădiniță, astfel încât părinții să aibă o sarcină cât mai facilă atunci când își duc copiii la școală.
„Eu m-am gândit la o creșă. Având în vedere presiunile care s-au făcut din societate, părinții mi-au solicitat să facem o creșă. Numai bine ne-am putut plia pe finanțările de la Compania Națională de Investiții. Eu întotdeauna aștept rezoluția străzii, adică rezoluția cetățeanului, și anume să vedem dacă este nevoie sau nu, pentru că aici am stricat un teren de sport din curtea școlii ca să pot să o fac și, văzând că sunt tot mai multe solicitări, am zis să dăm curs cererilor cetățenilor și să construim și noi o creșă”, a mai povestit edilul din Ighiu. Astfel, în mediul rural din județul Alba, în comuna Ighiu, urmează să fie finalizată o creșă asemănătoare cu cele din orașe mari, precum Aiud, Sebeș sau Abrud.
„Noi am optat pentru o creșă mică, de 40 de locuri, și sperăm să fie ocupată în întregime. Vom avea o creșă modernă, pentru că eu am văzut utilitățile, am văzut și finisajele, cum sunt făcute, și dotările care sunt prevăzute, deci o creșă model, o creșă care va fi pe placul și pe sentimentul părinților care își aduc copiii aici”, a spus, în final, Traian Rusu, primarul comunei Ighiu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa Comuna Ciugud face un nou pas important pentru dezvoltarea educației locale, prin implementarea proiectului „Creșterea gradului de educație prin dezvoltarea infrastructurii școlare”, o investiție majoră finanțată prin Programul Regional Centru. Proiectul, cu o […]
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a clădirilor publice sau rezidențiale este considerată de autoritatea publică locală a Municipiului Blaj ca una dintre căile principale de atingerea a obiectivelor privind dezvoltarea durabilă. În acest context, UAT Municipiul Blaj a semnat cu Agenția […]
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori și deputați anunță că vor să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de „atacuri asupra independenței justiției”. În cererea adresată președinților Senatului și Camerei Deputaților, semnată de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Motivul pentru care în acest an, de sărbători, nu se mai aud așa multe bubuituri de petarde și artificii
Motivul pentru care în acest an, de sărbători, nu se mai aud așa multe bubuituri de petarde și artificii În...
Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul
Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul Meteorologii au emis estimările despre evoluţia vremii pentru perioada 29...
Știrea Zilei
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș Un...
VIDEO | Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a alunga spiritele rele: „Așa este din moși-strămoși”
Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a...
Curier Județean
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență Două autospeciale cu apă și spumă și...
FOTO | Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a
Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a Liceul ,,H.C.C.” Abrud a desfășurat recent...
Politică Administrație
VIDEO | La sat, ca la oraș! Creșă modernă în construcție în comuna Ighiu. Primarul Traian Rusu: „Va fi pe placul și pe sentimentul părinților care își aduc copiii aici”
La sat, ca la oraș! Creșă modernă în construcție în comuna Ighiu. Primarul Traian Rusu: „Va fi pe placul și...
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie de Sf. Ștefan În...