FOTO | La Alba Iulia, zeci de deținuți de la Penitenciarul Aiud participă la curățarea de zăpadă a trotuarelor și căilor de acces pietonale

Trafic rutier îngreunat pe DJ 107 C, Vințu de Jos. Mai multe utilaje de deszăpezire se află pe teren Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107 C, localitatea Vințu de Jos, astăzi, 9 ianuarie 2026, din cauza viscolului care a depus zăpadă pe carosabil. Mai multe echipaje SDN acționează cu utilaje de deszăpezire. Potrivit IPJ […]