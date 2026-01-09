FOTO | La Alba Iulia, zeci de deținuți de la Penitenciarul Aiud participă la curățarea de zăpadă a trotuarelor și căilor de acces pietonale
Intervențiile de deszăpezire din Alba Iulia continuă, vineri, 9 ianuarie 2026, cu sprijinul Penitenciarului Aiud.
Potrivit reprezentanților primăriei, echipele acționează pentru curățarea trotuarelor și căilor de acces pietonale.
Se asigură astfel, conform reprezentanților administrației locale, condiții mai sigure pentru deplasarea pietonilor în zona centrală a municipiului.
La aceste acțiuni iau parte un număr de 25 deținuți.
foto: Municipiul Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ISU Alba: Zeci de misiuni în ultimele 24 de ore. Șase situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă și aproape 30 de urgențe medicale
ISU Alba: Zeci de misiuni în ultimele 24 de ore. Șase situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă și aproape 30 de urgențe medicale Echipajele ISU Alba au intervenit în 63 de situații de urgență, în ultimele 24 de ore, în colaborare cu SVSU, pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteo periculoase, în contextul unei […]
Trafic îngreunat între Daia Română și Sebeș: Se circulă pe o singură bandă. Reprezentanții SDN, pe teren cu mai multe utilaje
Trafic îngreunat între Daia Română și Sebeș: Se circulă pe o singură bandă. Reprezentanții SDN, pe teren cu mai multe utilaje Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe DJ 106 K, între Daia Română și Sebeș, unde, din cauza viscolului și a zăpezii depuse pe carosabil, circulația a fost restricționată la o […]
Trafic rutier îngreunat pe DJ 107 C, Vințu de Jos, din cauza zăpezii. Mai multe utilaje de deszăpezire se află pe teren
Trafic rutier îngreunat pe DJ 107 C, Vințu de Jos. Mai multe utilaje de deszăpezire se află pe teren Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107 C, localitatea Vințu de Jos, astăzi, 9 ianuarie 2026, din cauza viscolului care a depus zăpadă pe carosabil. Mai multe echipaje SDN acționează cu utilaje de deszăpezire. Potrivit IPJ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade
9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până...
WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care rămân fără aplicația populară de chat
WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care...
Știrea Zilei
9 ianuarie 2026 | Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul
Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul Cursurile...
Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate în județ pentru a alimenta consumatorii la nevoie
Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate...
Curier Județean
ISU Alba: Zeci de misiuni în ultimele 24 de ore. Șase situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă și aproape 30 de urgențe medicale
ISU Alba: Zeci de misiuni în ultimele 24 de ore. Șase situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă...
FOTO | La Alba Iulia, zeci de deținuți de la Penitenciarul Aiud participă la curățarea de zăpadă a trotuarelor și căilor de acces pietonale
Intervențiile de deszăpezire din Alba Iulia continuă, vineri, 9 ianuarie 2026, cu sprijinul Penitenciarului Aiud. Potrivit reprezentanților primăriei, echipele acționează...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...