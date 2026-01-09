Rămâi conectat

FOTO | La Alba Iulia, zeci de deținuți de la Penitenciarul Aiud participă la curățarea de zăpadă a trotuarelor și căilor de acces pietonale

Intervențiile de deszăpezire din Alba Iulia continuă, vineri, 9 ianuarie 2026, cu sprijinul Penitenciarului Aiud.

Potrivit reprezentanților primăriei, echipele acționează pentru curățarea trotuarelor și căilor de acces pietonale. 

Se asigură astfel, conform reprezentanților administrației locale, condiții mai sigure pentru deplasarea pietonilor în zona centrală a municipiului.

La aceste acțiuni iau parte un număr de 25 deținuți.

foto: Municipiul Alba Iulia

