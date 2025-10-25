Rămâi conectat

FOTO | La Aiud, prima expoziție de fotografie din Eritreea organizată în România: „O invitație de a descoperi farmecul unui oraș unic, Asmara”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Expoziția „Asmara: Bijuteria ascunsă”, o premieră pentru România consemnată în județul Alba, a oferit vizitatorilor o privire asupra frumuseții, culorilor și ritmurilor capitalei Eritreei.

Prin ochii unor fotografi talentați din Eritrea, Aiudul a devenit o fereastră către o altă lume – vibrantă, umană și plină de povești.

Găzduită de Galeriile „Inter-Art”, expoziția a promovat un dialog puternic între culturi și perspective.

Expoziția „Asmara, bijuteria ascunsă”, prima expoziție de fotografie din Eritreea în România, este o invitație de a descoperi farmecul unui oraș unic — Asmara, capitala țării — prin privirea sensibilă a cinci fotografi: AMANUEL TSEHAYE, AWET AMINE, BEREKET MINASSIE, EDEN RUSSOM, THOMAS KIBROM. În imagini veți găsi nu doar clădiri, străzi sau oameni, ci pulsul unui oraș care respiră istorie și modernitate deopotrivă. Fiecare fotografie surprinde un moment de viață autentică, o lumină, o emoție, un gest care vorbește dincolo de cuvinte”, spune curatorul expoziției, Zoltan Balog.

Expoziția a fost prezentă de Ioan Hădărig, director artistic Inter-Art Aiud.

Organizatorii evenimentului au fost Primăria Municipiului Aiud, Direcția de Cultură Centrul Multicultural Liviu Rebreanu și Fundația Inter-Art Aiud.

foto: Kinga Apetrei, Zoltan Balog

