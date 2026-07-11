FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda de Jos într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda de Jos într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
Polițiștii din Alba caută un bărbat care a plecat din cadrul unui centru în care este instituționalizat și nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
La data de 11 iulie 2026, Secția 1 de Poliție Rurală Galda de Jos a fost sesizată cu privire la faptul că o persoană instituționalizată în cadrul unui centru din localitatea Galda de Jos a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Este vorba despre MIHEȚ EUGEN FĂNEL, în vârstă de 55 de ani, din orașul Câmpeni, cunoscut cu afecțiuni psihice.
Bărbatul are următoarele semnalmente:
• 1,80 m înălțime;
• Aproximativ 90 de kilograme;
• Ochi căprui;
• Față ovală.
Acesta poartă un hanorac verde, blugi albaștri și un tricou verde cu inscripții.
Polițiștii desfășoară cercetări în vederea identificării bărbatului, iar aceasta a fost dat în urmărire.
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