Ştirea zilei

FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda de Jos într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de secunde

în

De

L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda de Jos într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a plecat din cadrul unui centru în care este instituționalizat și nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

La data de 11 iulie 2026, Secția 1 de Poliție Rurală Galda de Jos a fost sesizată cu privire la faptul că o persoană instituționalizată în cadrul unui centru din localitatea Galda de Jos a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Este vorba despre MIHEȚ EUGEN FĂNEL, în vârstă de 55 de ani, din orașul Câmpeni, cunoscut cu afecțiuni psihice.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

• 1,80 m înălțime;
• Aproximativ 90 de kilograme;
• Ochi căprui;
• Față ovală.

Acesta poartă un hanorac verde, blugi albaștri și un tricou verde cu inscripții.

Polițiștii desfășoară cercetări în vederea identificării bărbatului, iar aceasta a fost dat în urmărire.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și facilități

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

11 iulie 2026

De

ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și facilități Odată cu creșterea temperaturii a început redeschiderea a tot mai multe ștranduri și piscine din județul Alba, în vara 2026. Cel mai bun motiv pentru o escapadă la piscină sunt temperaturile care se apropie […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | Accident la Bucerdea Grânoasă: Biciclist de 25 de ani în stare gravă după impactul cu un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

10 iulie 2026

De

Accident la Bucerdea Grânoasă: Biciclist de 25 de ani în stare gravă după impactul cu un autoturism Un accident rutier cu consecințe grave s-a produs în seara zilei de vineri, 10 iulie 2026, la Bucerdea Grânoasă.  „Traficul rutier este îngreunat pe strada Morii din localitatea Bucerdea Grânoasă, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Accident în Alba Iulia: Copil de 10 ani lovit de o mașină pe strada Arieșului

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

10 iulie 2026

De

Accident în Alba Iulia: Copil de 10 ani lovit de o mașină pe strada Arieșului Un accident rutier s-a produs în Alba Iulia în seara zilei de vineri, 10 iulie 2026, în jurul orei 20.00. „Traficul rutier este îngreunat pe strada Arieșului din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, un […]

Citește mai mult