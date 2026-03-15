Curier Județean

FOTO | Karla Lupei, elevă a Școlii Gimnaziale „Axente Sever" Aiud, remarcată la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora" 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Karla Lupei, elevă a Școlii Gimnaziale „Axente Sever" Aiud, remarcată la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora" 2026

Sâmbătă, 14 martie 2026, de Ziua Internațională a Matematicii, la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora”, desfășurat la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud a fost reprezentată de șapte elevi din clasa a IV-a A.

Dintre aceștia, s-a remarcat eleva Karla Lupei, care a obținut o Mențiune.

„Concursul „Pitagora” este cunoscut prin dificultatea subiectelor propuse. Cu atât mai mult, rezultatul elevei noastre este un prilej de bucurie.

Sunt de remarcat și ceilalți elevi: Ana Ilinca Popa, Elena Popa, David Hopîrtean, Elisa Ștef, Maria Dan și Raisa Băieș, care au reprezentat cu cinste școala noastră împreună cu învățătoarea lor, Felicia Munteanu.

Felicitări, Karla! Felicitări, dragi elevi!”, au transmis reprezentanții unității școlare din Aiud.

sursa: Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

