FOTO | Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C
Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C
Alba Iulia marchează un moment istoric în cadrul Maratonului pentru Educație Antreprenorială, odată cu obținerea Locului II la nivel național, dintr-un total de 33 de echipe participante, de către echipa CYBER GUARD, formată din elevi ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, coordonați de profesorul Liviu Cordea.
Această performanță reprezintă prima clasare pe podium a județului Alba de la lansarea competiției și confirmă puterea ideilor inovatoare, a educației antreprenoriale și a colaborării dintre elevi, profesori, mentori și comunitatea de afaceri locală.
Proiectul dezvoltat de echipa CYBER GUARD a impresionat prin rigoare, creativitate și viziune, demonstrând că pasiunea, disciplina și perseverența pot transforma o idee într-un rezultat remarcabil.
„Dincolo de momentul de pe scenă, de aplauze și de bucuria premiului, această reușită este rezultatul unor luni întregi de muncă, implicare și încredere. Au fost emoții, workshopuri, întâlniri, mentorat, drumuri și oameni care au ales să creadă împreună într-un proiect cu adevărat valoros”, transmit reprezentanții CONAF Alba.
Felicitări se îndreaptă către întreaga echipă CYBER GUARD și către profesorul coordonator Liviu CORDEA, pentru o performanță care depășește valoarea unui trofeu sau a unei poziții în clasament. Este o realizare care vorbește despre curajul de a construi o idee, de a o susține și de a crede în ea până la capăt.
Această reușită nu ar fi fost posibilă fără implicarea activă a echipei CONAF Alba, care a susținut organizarea etapei locale, vizitele în licee, sesiunile de mentorat și workshopurile dedicate participanților. Un rol esențial l-au avut : coodonatoarea din acest an a Maratonului pentru Educație Antreprenorială ediția a IV-a, Eva Sas, președinta CONAF ALBA Andreea Oanță; echipa de vicepreședinți: Lia Dogaru, Dan Buda, Larisa Hikli, Adriana Duna, Alina Hărăguș, Raul Tătar ,Călin Hărăguș, Radu Popa, Bogdan Tomulețiu; mentorii implicați în pregătirea echipelor: Delia Florea, Ana -Maria Vesa, Elena Cutean,Flavia Romcea,Emilean Mărginean, Iulia Moga, Carmen Botean, ,Elisa Sălcudean, Luciana Olar, ,Adriana Gruiță, Alexandra Tătar, Sergiu Savu, Elena Curta, Marian Pintilie, precum și sponsorii – antreprenori și oameni de afaceri din județul Alba care au susținut încă de la început acest proiect educațional.
De asemenea, succesul acestui demers reflectă viziunea Cristinei Chiriac, inițiatoarea proiectului Maratonul pentru Educație Antreprenorială, precum și contribuția echipei coordonate de Gianina Ioniță, care a asigurat infrastructura, organizarea și sprijinul necesar pentru dezvoltarea continuă a acestui program la nivel național.
În egală măsură, acest rezultat aparține tuturor celor care au contribuit la construirea unei culturi antreprenoriale în rândul tinerilor:
- elevilor care au avut curajul să participe și să își transforme ideile în proiecte;
- profesorilor coordonatori care au fost alături de echipe;
- mentorilor care au oferit timp, expertiză și încredere;
- sponsorilor și partenerilor care au susținut inițiativa;
- tuturor echipelor participante care au muncit cu dedicare, indiferent de rezultatul final.
Pentru Alba, acest podium înseamnă mai mult decât o medalie. Înseamnă validarea unei munci colective, dovada că educația antreprenorială produce rezultate și, mai ales, convingerea că tinerii noștri au capacitatea de a construi viitorul cu idei curajoase și relevante.
Momentul în care județul Alba a urcat pentru prima dată pe podium la Maratonul pentru Educație Antreprenorială rămâne unul de referință – un moment care confirmă că fiecare oră investită, fiecare emoție și fiecare efort au meritat.
CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – Filiala Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 BLAJ, Strada ALEEA VIITORULUI partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00 2 BLAJ, Strada DR.VASILE SUCIU partial 10/06/2026 08:00 – […]
VIDEO | Recomandările autorităților din Alba pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Ce trebuie să știe cetățenii
Recomandările autorităților din Alba pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Ce trebuie să știe cetățenii Cu ocazia minivacanței de Rusalii și Ziua Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Jandarmeria Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba, au emis un set de recomandări pentru cetățeni, astfel încât să își petreacă […]
FOTO | Câștigătorii de la Festivalul național ,,Voices” 2026: Cine a primit trofeul. Locul II, ocupat de un tânăr din Alba
Câștigătorii de la Festivalul național ,,Voices” 2026: Cine a primit trofeul. Locul II, ocupat de un tânăr din Alba Iulia Festivalul național concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ,,VOICES”, ediția a XIV-a, a avut loc în perioada 27-28 mai 2026 la Alba Iulia. Proconsul, Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman au susținut recitaluri […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din...
29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben
Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben Administrația Națională de...
Știrea Zilei
FOTO | Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir
Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir Ieri după-amiază, o misiune mai puțin...
VIDEO | Bărbat din Cugir, REȚINUT după s-a îmbătat și a lovit cu un obiect în zona pieptului un bărbat din Sebeș. Victima a fost transportată la spital
Bărbat din Cugir, REȚINUT după s-a îmbătat și a lovit cu un obiect în zona pieptului un bărbat din Sebeș....
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
FOTO | Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C
Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard,...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...