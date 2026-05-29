FOTO | Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C

Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C

Alba Iulia marchează un moment istoric în cadrul Maratonului pentru Educație Antreprenorială, odată cu obținerea Locului II la nivel național, dintr-un total de 33 de echipe participante, de către echipa CYBER GUARD, formată din elevi ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, coordonați de profesorul Liviu Cordea.

Această performanță reprezintă prima clasare pe podium a județului Alba de la lansarea competiției și confirmă puterea ideilor inovatoare, a educației antreprenoriale și a colaborării dintre elevi, profesori, mentori și comunitatea de afaceri locală.

Proiectul dezvoltat de echipa CYBER GUARD a impresionat prin rigoare, creativitate și viziune, demonstrând că pasiunea, disciplina și perseverența pot transforma o idee într-un rezultat remarcabil.

„Dincolo de momentul de pe scenă, de aplauze și de bucuria premiului, această reușită este rezultatul unor luni întregi de muncă, implicare și încredere. Au fost emoții, workshopuri, întâlniri, mentorat, drumuri și oameni care au ales să creadă împreună într-un proiect cu adevărat valoros”, transmit reprezentanții CONAF Alba.

Felicitări se îndreaptă către întreaga echipă CYBER GUARD și către profesorul coordonator Liviu CORDEA, pentru o performanță care depășește valoarea unui trofeu sau a unei poziții în clasament. Este o realizare care vorbește despre curajul de a construi o idee, de a o susține și de a crede în ea până la capăt.

Această reușită nu ar fi fost posibilă fără implicarea activă a echipei CONAF Alba, care a susținut organizarea etapei locale, vizitele în licee, sesiunile de mentorat și workshopurile dedicate participanților. Un rol esențial l-au avut : coodonatoarea din acest an a Maratonului pentru Educație Antreprenorială ediția a IV-a, Eva Sas, președinta CONAF ALBA Andreea Oanță; echipa de vicepreședinți: Lia Dogaru, Dan Buda, Larisa Hikli, Adriana Duna, Alina Hărăguș, Raul Tătar ,Călin Hărăguș, Radu Popa, Bogdan Tomulețiu; mentorii implicați în pregătirea echipelor: Delia Florea, Ana -Maria Vesa, Elena Cutean,Flavia Romcea,Emilean Mărginean, Iulia Moga, Carmen Botean, ,Elisa Sălcudean, Luciana Olar, ,Adriana Gruiță, Alexandra Tătar, Sergiu Savu, Elena Curta, Marian Pintilie, precum și sponsorii – antreprenori și oameni de afaceri din județul Alba care au susținut încă de la început acest proiect educațional.

De asemenea, succesul acestui demers reflectă viziunea Cristinei Chiriac, inițiatoarea proiectului Maratonul pentru Educație Antreprenorială, precum și contribuția echipei coordonate de Gianina Ioniță, care a asigurat infrastructura, organizarea și sprijinul necesar pentru dezvoltarea continuă a acestui program la nivel național.

În egală măsură, acest rezultat aparține tuturor celor care au contribuit la construirea unei culturi antreprenoriale în rândul tinerilor:

elevilor care au avut curajul să participe și să își transforme ideile în proiecte;

profesorilor coordonatori care au fost alături de echipe;

mentorilor care au oferit timp, expertiză și încredere;

sponsorilor și partenerilor care au susținut inițiativa;

tuturor echipelor participante care au muncit cu dedicare, indiferent de rezultatul final.

Pentru Alba, acest podium înseamnă mai mult decât o medalie. Înseamnă validarea unei munci colective, dovada că educația antreprenorială produce rezultate și, mai ales, convingerea că tinerii noștri au capacitatea de a construi viitorul cu idei curajoase și relevante.

Momentul în care județul Alba a urcat pentru prima dată pe podium la Maratonul pentru Educație Antreprenorială rămâne unul de referință – un moment care confirmă că fiecare oră investită, fiecare emoție și fiecare efort au meritat.

CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – Filiala Alba

