FOTO | ISU Alba: Modificări importante privind securitatea la incendiu, legea 307/2006. Situațiile care pot duce la suspendarea autorizației

ISU Alba: Modificări importante privind securitatea la incendiu, legea 307/2006. Situațiile care pot duce la suspendarea autorizației

Valabilitatea autorizației de securitate la incendiu poate fi suspendată automat, potrivit noilor prevederi din Legea nr. 307/2006, dacă sunt constatate nereguli la instalațiile și sistemele de protecție împotriva incendiilor, explică ISU Alba.

Siguranța clădirii nu este doar o obligație morală, ci și una legală strictă. Conform noilor reglementări ale Legii nr. 307/2006 (Art. 30^3), valabilitatea autorizației de securitate la incendiu se SUSPENDĂ automat dacă se constată nereguli la sistemele de protecție.

Iată situațiile care pot duce la suspendarea autorizației:

Sistemele de alarmă: Nefuncționarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare.

Stingerea incendiilor: Defecțiuni la instalațiile de stingere (sprinklere, hidranți etc.).

Resursele de apă: Neasigurarea rezervei de apă necesare intervenției.

Evacuarea fumului: Nefuncționarea sistemelor de desfumare (evacuarea fumului și a gazelor fierbinți).

Iluminatul de siguranță: Defecțiuni la instalațiile electrice pentru iluminatul de evacuare.

Alimentarea de rezervă: Nefuncționarea surselor de energie care susțin echipamentele de siguranță.

Lipsa actelor: Neprezentarea documentației tehnice care a stat la baza emiterii autorizației.

Verificați periodic funcționarea tuturor instalațiilor și asigurați-vă că documentația este completă și la îndemână.

Modificările legislative pot fi consultate accesând site-ul ISU AB: isuab.igsu.ro/ secțiunea Prevenire sau direct prin link-ul următor: https://isuab.igsu.ro/…/f4141b25-6328-4305-ac9d…

