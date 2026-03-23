FOTO | ISU Alba: Modificări importante privind securitatea la incendiu, legea 307/2006. Situațiile care pot duce la suspendarea autorizației

ISU Alba: Modificări importante privind securitatea la incendiu, legea 307/2006. Situațiile care pot duce la suspendarea autorizației
Valabilitatea autorizației de securitate la incendiu poate fi suspendată automat, potrivit noilor prevederi din Legea nr. 307/2006, dacă sunt constatate nereguli la instalațiile și sistemele de protecție împotriva incendiilor, explică ISU Alba.
Siguranța clădirii nu este doar o obligație morală, ci și una legală strictă. Conform noilor reglementări ale Legii nr. 307/2006 (Art. 30^3), valabilitatea autorizației de securitate la incendiu se SUSPENDĂ automat dacă se constată nereguli la sistemele de protecție.
Iată situațiile care pot duce la suspendarea autorizației:
- Sistemele de alarmă: Nefuncționarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare.
- Stingerea incendiilor: Defecțiuni la instalațiile de stingere (sprinklere, hidranți etc.).
- Resursele de apă: Neasigurarea rezervei de apă necesare intervenției.
- Evacuarea fumului: Nefuncționarea sistemelor de desfumare (evacuarea fumului și a gazelor fierbinți).
- Iluminatul de siguranță: Defecțiuni la instalațiile electrice pentru iluminatul de evacuare.
- Alimentarea de rezervă: Nefuncționarea surselor de energie care susțin echipamentele de siguranță.
- Lipsa actelor: Neprezentarea documentației tehnice care a stat la baza emiterii autorizației.
Verificați periodic funcționarea tuturor instalațiilor și asigurați-vă că documentația este completă și la îndemână.
Modificările legislative pot fi consultate accesând site-ul ISU AB: isuab.igsu.ro/ secțiunea Prevenire sau direct prin link-ul următor: https://isuab.igsu.ro/…/f4141b25-6328-4305-ac9d…
