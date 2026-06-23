FOTO | Ionuț Zincă și Bogya Tamas (CS Unirea Alba Iulia), pe podium în Cupa României 2026 la orientare, în peisajul spectaculos al Cheilor Dobrogei: Rezultat notabil și pentru Alex Zincă
Ionuț Zincă și Bogya Tamas (CS Unirea Alba Iulia), pe podium în Cupa României 2026 la orientare, în peisajul spectaculos al Cheilor Dobrogei: Rezultat notabil și pentru Alex Zincă
Ediția 2026 a Cupei României la orientare în alergare și-a desemnat marii câștigători după două zile de concurs desfășurate într-un decor mai puțin obișnuit pentru competițiile de profil din România. Zona Cheilor Dobrogei, caracterizată prin relief stâncos, diferențe de nivel solicitante și temperaturi ridicate, a oferit un test de rezistență și tehnică pentru cei mai buni orientariști ai țării.
La capătul celor două etape cumulate – Lungă Distanță (LD) și Medie Distanță (MD) – experiența și valoarea și-au spus cuvântul. Andra Anghel și Ionuț Zincă, cel din urmă legitimat la CS Unirea Alba Iulia, au avut o evoluție fără greșeală, impunându-se în ambele probe și adjudecându-și categoric trofeele Cupei României 2026.
Prima etapă, una de lungă distanță, a fost descrisă drept extrem de solicitantă, cu trasee dure desfășurate în relieful arid al Dobrogei.
În întrecerea feminină, podiumul final a fost completat de Nicoleta Papară, ocupanta locului secund, și Alexandra Roman, clasată pe poziția a treia. La masculin, în urma lui Ionuț Zincă au încheiat Anatoli Formiciov, medaliat cu argint, și Bogya Tamas (CS Unirea Alba Iulia), care a urcat pe treapta a treia a podiumului.
Succesul celor doi învingători confirmă încă o dată statutul lor de repere ale orientării românești. Ionuț Zincă este unul dintre cei mai valoroși orientariști români, cu rezultate remarcabile atât pe plan intern, cât și internațional, inclusiv clasări de referință la Campionatele Mondiale. De asemenea, Andra Anghel are un palmares important, printre performanțele sale numărându-se și medalia de argint obținută la Campionatul European de Juniori la proba de lungă distanță.
De notat și locul 2 obținut de Alex Zincă la categoria 12 ani.
Competiția de la Târgușor a demonstrat încă o dată atractivitatea unor terenuri noi pentru orientarea românească. Peisajul sălbatic al Cheilor Dobrogei, cu stânci, văi seci și vegetație specifică, a transformat ediția 2026 a Cupei României într-o provocare memorabilă pentru sportivi și într-un spectacol al orientării de performanță.
sursa foto: Federația Română de Orientare
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