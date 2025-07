FOTO | Ionuț Neag, noul antrenor principal al nou-promovatei în Liga 3 Hidro Mecanica Șugag

Ionuț Neag, noul antrenor principal al nou-promovatei în Liga 3 Hidro Mecanica Șugag

Clubul Hidro Mecanica Șugag și Ionuț Neag, au ajuns duminică, 13 iulie, la un acord pentru postul de antrenor principal al echipei de pe Valea Frumoasei, nou-promovată în Liga 3.

În vârstă de 31 ani, noul antrenor al „alb-verzilor” a copilărit până la vârsta de 12 ani la Șugag.

Ca jucător, Ionuț Neag și-a făcut junioratul la Unirea Alba Iulia, LPS Sebeș, ajungând apoi la echipa de juniori a celor de la Universitatea Cluj.

Acesta a evoluat pentru toate grupele de juniori (Under 16-21) ale României.

Ca fotbalist, Ionuț Neag a evoluat în tricoul echipelor Universitatea Cluj (Liga 1), Petrolul Ploiești (Liga 1), Gaz Metan Mediaş (Liga 2), CSM Rm. Vîlcea (Liga 2), Juventus Bucureşti (Liga 2), Unirea Alba Iulia (Liga 3) și CSU Universitar din Alba Iulia (Liga 3).

Ca antrenor principal, a pregatit în trecut formațiile Energia Săsciori, Hidro Mecanica Șugag (antrenor-jucător) și CSM Dacia Orăștie.

„Sunt încântat și emoționat să am ocazia de a antrena echipa de fotbal a comunei în care am copilărit și unde am prins dragoste pentru acest sport, jucând fotbal pe străzile și terenurile de aici. Bucuria mea este cu atât mai mare cu cât această echipă va evolua în Liga 3 – o realizare remarcabilă care aparține antrenorilor, jucătorilor și conducerii clubului.

Sunt conștient că ne așteaptă un sezon competițional dificil, în care vom întâlni adversari cu resurse financiare semnificativ mai mari.

Cu toate acestea, sunt optimist și încrezător că vom reuși să oferim o imagine frumoasă – aceea a unei echipe bine organizate, cu atitudine, care practică un fotbal modern și curajos.

Le mulțumesc din suflet celor din conducerea clubului pentru încrederea acordată și pentru șansa de a antrena această echipă de suflet”, a declarat Ionuț Neag.

Ionuț Neag îl va avea ca antrenor secund pe Marius Neagu.

„Bine ai venit, Ionuț, și la cât mai multe succese alături de Hidro Mecanica Șugag!”, au transmis oficialii clubului de pe Valea Frumoasei.

