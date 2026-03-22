FOTO | Ion Dumitrel a revenit în competițiile sportive de orientare, la câteva zile după ce a împlinit 68 de ani: ,,Sunt recunoscător că am reușit să particip din nou la o competiție”
Ion Dumitrel a revenit în competițiile sportive de orientare, la câteva zile după ce a împlinit 68 de ani: ,,Sunt recunoscător că am reușit să particip din nou la o competiție”
Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a revenit în competițiile sportive de orientare, la câteva zile după ce a împlinit 68 de ani.
El a publicat, cu această ocazie, următorul mesaj pe o rețea de socializare:
,,Într-o frumoasă zi de primăvară, am revenit la o veche pasiune: orientarea, o experiență care îmbină mișcarea, natura și spiritul de competiție. Mă bucur că am putut fi din nou parte din ea!
Sunt recunoscător că am reușit să particip din nou la o competiție sportivă, după intervenția chirurgicală de anul trecut. Mulțumesc medicilor Silviu Tuzes și Alexei Botnari, fiziokinetoterapeutului Mircea Ordean și echipelor lor pentru profesionalismul și sprijinul acordat pe tot parcursul recuperării!
Mișcarea rămâne una dintre cele mai simple și importante alegeri pentru sănătate. Vă încurajez să faceți sport, indiferent de vârstă!”, se arată într-un mesaj publicat de Ion Dumitrel.
