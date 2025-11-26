FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Recepția lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ – Grădinița cu Program Prelungit nr. 12” a avut loc astăzi, 26 noiembrie.
Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are o valoare totală nerambursabilă de 6.101.833,50 lei TVA inclus, potrivit edilului din Alba Iulia.
Tot astăzi a avut loc și recepția lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ – Grădinița cu Program Prelungit nr. 11”.
Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are o valoare totală nerambursabilă de 5.628.692,88 lei TVA inclus.
,,Pentru a asigura un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos cu mediul pentru copiii noștri, în cadrul proiectului au fost executate următoarele lucrări: izolarea termică a clădirii, pentru reducerea pierderilor de energie și creșterea gradului de confort, reparația capitală a instalației de încălzire, pentru asigurarea unei funcționări moderne și eficiente, reparația capitală a instalației de apă caldă menajeră, necesară bunei funcționări și siguranței sanitare, reparația capitală a instalației de iluminat, prin montarea de corpuri moderne cu LED, cu consum redus de energie, integrarea unei soluții alternative de energie verde – panouri fotovoltaice capabile să acopere aproximativ 40% din consumul anual al grădiniței. instalarea unor unități descentralizate de ventilație, cu recuperare de căldură de 1000 mc, pentru un aer mai curat și interior mai sănătos și amenajarea unei stații de încărcare pentru mașini electrice, aliniată obiectivului de protecție a mediului și mobilitate durabilă”, a scris Gabriel Pleșa pe o rețea de socializare, vorbind despre Grădinița cu Program Prelungit 12.
În cadrul proiectului au fost executate următoarele lucrări: izolarea termică a clădirii, pentru reducerea pierderilor de energie și creșterea gradului de confort, reparația capitală a instalației de încălzire, pentru asigurarea unei funcționări moderne și eficiente, reparația capitală a instalației de apă caldă menajeră, necesară bunei funcționări și siguranței sanitare, reparația capitală a instalației de iluminat, prin montarea de corpuri moderne cu LED, cu consum redus de energie, integrarea unei soluții alternative de energie verde – panouri fotovoltaice capabile să acopere aproximativ 40% din consumul anual al grădiniței, instalarea unor unități descentralizate de ventilație, cu recuperare de căldură de 1000 mc, pentru un aer mai curat și interior mai sănătos și amenajarea unei stații de încărcare pentru mașini electrice, aliniată obiectivului de protecție a mediului și mobilitate durabilă.
Aceste investiții reprezintă o contribuție directă la îmbunătățirea condițiilor de învățare, de siguranță și de sănătate pentru copii și cadre didactice. Grădinița devine astfel un spațiu mai modern, mai eficient energetic și mai adaptat cerințelor de calitate ale educației actuale. Mulțumesc tuturor celor implicați pentru responsabilitate, profesionalism și colaborare. Continuăm să investim în infrastructura educațională, în beneficiul celor mici și al întregii comunități, se mai arată în mesajul publicat de edilul din Alba.
