„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
Blocuri construite în urmă cu patru-cinci decenii, amplasate în diverse cartiere ale municipiului Blaj, arată nu doar ca noi, ci oferă şi un consum de energie redus şi un confort interior sporit pentru locatari, datorită lucrărilor de reabilitare derulate cu fonduri europene atrase de administraţia locală.
Este vorba despre aproape 250 de apartamente situate în blocuri de pe str. Gării, Eroilor, Republicii, Câmpul Libertăţii şi Gheorghe Bariţiu. Valoarea totală a proiectului este 23.642.940,47 lei inclusiv TVA, bani proveniţi din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
„Sunt finalizate lucrările la şase dintre blocuri, unele sunt aproape de finalizare – două blocuri de pe str. Gării, iar Blocul-turn probabil va fi gata prin martie-aprilie. Ne încadrăm în termenul de mai-iunie 2025, pe PNRR”, a declarat, pentru ziarul „Unirea” primarul Gheorghe Valentin Rotar.
Edilul a menţionat că la blocul-turn, cel mai înalt bloc din Blaj, cu 10 etaje, stadiul lucrărilor este în prezent de 50%, urmând ca pentru anul viitor să mai rămână cam 20% de executat.
Trebuie precizat că nici Primăria şi nici locatarii nu au plătit niciun leu pentru aceste lucrări. Condiţia principală de eligibilitate a selectării blocurilor de către municipalitate a fost aceea de a avea constituită asociaţie de proprietari.
Primarul a explicat că lucrările au constat în schimbarea acoperișului, înlocuirea tâmplăriei (uși și ferestre), anveloparea termică la exterior cu vată minerală de 20 mm. Rotar a adăugat că proiectul a prevăzut şi izolarea podului, izolarea subsolului, o instalaţie electrică nouă pe casa scării, dar şi panouri solare pentru producerea energiei pentru iluminatul comun.
„Unele panouri fotovoltaice sunt montate, altele urmează să fie montate”, a menţionat edilul. De asemenea, fiecare bloc va avea şi staţii de reîncărcare, potrivit proiectului. „Sunt nişte lucrări care, din punctul meu de vedere, duc la creşterea valorii blocurilor cu 30-40%”, a afirmat primarul.
Acesta a relatat faptul că, din ceea ce i-au spus locatarii unui bloc unde lucrările au fost finalizate încă de anul trecut, cel de pe str. Câmpul Libertăţii, la temperaturile, mai blânde, din iarna trecută, aproape că nu le-au pornit centralele, ceea ce înseamnă automat facturi mai mici la gaz. Au stat foarte bine lucrurile şi în această vară. Oamenii au spus că, dacă înainte aveau căldură foarte mare în apartamente în lunile caniculare, acum au avut răcoare.
„Sunt nişte lucrări incredibile”, a afirmat primarul.
Lucrările de eficientizare energetică și asigurarea siguranței seismice pentru acest lot de blocuri s-au derulat prin programul „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Blaj” (PNRR – C5 Valul renovării – Apelul 1).
Administraţia locală încearcă să mai obţină fonduri europene pentru a face astfel de lucrări la alte 19 blocuri, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2021-2027.
“Şi pe fondurile de coeziune, pe ADR, avem depuse cereri pentru 19 blocuri. Nu avem contracte semnate încă pe niciunul din loturi. Sunt 6 loturi, în total. Acolo cofinanţarea va fi de 2%, dar pe care o putem susţine noi, ca Primărie, iar locatarii nu vor plăti nimic.
Valoarea totală a celor 6 cereri de finanțare este de circa 73 milioane de lei.
Cele 6 noi loturi de blocuri sunt următoarele: 1. blocurile 13, 14 și 15 (strada Eroilor); 2. blocurile 1 și 2; 3. blocurile 16A și 28 (strada Eroilor) și blocul 12 (strada Gheorghe Doja); 4. blocurile 25, 27 și 35 (strada Eroilor); 5. blocurile 16, 17 și 30 (strada Eroilor); 6. blocurile G4 și G5 (strada Câmpul Libertății) și blocul 4 (strada Gheorghe Barițiu)..
Lucrările ce se vor efectua la 19 blocuri vor consta în: montare termosistem, înlocuire parte vitrată, lucrări de reparații/înlocuire șarpantă, înlocuire învelitoare, montare sistem panouri fotovoltaice și montare pompe de căldură aer-aer.
Termenul de finalizare este anul 2030.
