FOTO | Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare a Centrului de Cultură Rurală
Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare
Primăria Mirăslău a lansat, marți, 24 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de desemnare prin licitație publică a constructorului care se va ocupa de edificarea unui complex cultural și de servicii diverse.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de peste 2,7 milioane de lei (aproximativ 533.000 de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 16 martie 2026.
Prin intermediul acestui proiect se vor realiza, potrivit ini’iatorilor, baza și suportul pentru realizarea activităților culturale de tipul expoziții, lansări de carte, evenimente locale, ședințe etc.
Se propune desființarea unui corp de clădire existent, care nu mai corespunde din punct de vedere funcțional, tehnic și structural cerințelor actuale, și construirea unui corp de clădire cu destinația de complex cultural și de servicii diverse, cu regim de înălțime P+1E.
Noul corp de clădire propus va avea următoarele funcțiuni:
*Farmacie și cabinet medical cu sală de tratament
*Cabinet medical
*Frizerie
*Sală multifuncțională și oficiu
*Grupuri sanitare
*Spații de depozitare și sală de așteptare
Detalii tehnice ale proiectului
Circulația pe verticală se va realiza prin intermediul unei case de scară.
Noul imobil va fi realizat din cadre din beton armat, completate cu pereți portanți din zidărie de caramidă, in funcție de specificul zonelor funcționale.
Planșeul peste parter va fi executat din beton armat monolit, asigurându-se rezistența și rigiditatea necesare, iar planșeul peste etaj va fi realizat din lemn, soluție care contribuie la optimizarea costurilor și la integrarea estetică în contextual architectural local.
Invelitoarea propusă va fi executată din tablă metalică, asigurând protecția adecvată împotriva intemperiilor și o durată de viață extinsă.
Se vor reface toate instalațiile necesare funcționării obiectivului. Se vor monta unități de climatizare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni
Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni La împlinirea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea și Cloșca de pe Dealul Furcilor din Alba Iulia, două orașe din Munții Apuseni au organizat, vineri, 27 februarie 2026, ceremonii de comemorare a conducătorilor Răscoalei țărănești din 1784-1785 din Transilvania. În […]
VIDEO | Antrenoarea Mariana Bucerzan, doamna atletismului albaiulian, sărbătorită la împlinirea vârstei de 71 de ani: Retragere oficială din activitate
Antrenoarea Mariana Bucerzan, doamna atletismului albaiulian, sărbătorită la împlinirea vârstei de 71 de ani: Retragere oficială din activitate Mariana Bucerzan, doamna atletismulului albaiulian, a fost aniversată, vineri, 27 februarie 2026, în cadru festiv, la împlinirea frumoasei vârste de 71 de ani. Citește și: FOTO | Mariana Bucerzan a pus capăt unei cariere de o jumătate de […]
FOTO | Două coafeze din Alba Iulia i-au tuns și coafat pe bunicii de la Căminul de Vârstnici: ,,Au dăruit timp și atenție, dar mai ales demnitate vârstnicilor”
Două coafeze din Alba Iulia i-au tuns și coafat pe bunicii de la Căminul de Vârstnici: ,,Au dăruit timp și atenție, dar mai ales demnitate vârstnicilor” Mirela Molnar și Adina Pașca, două coafeze cu suflet mare din Alba Iulia, au adus primăvara în ochii bunicilor de la Căminul de Vârstnici din municipiu. Mai mult decât […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025
Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025 Fondul de burse pentru studenți va...
Impozite 2026 | Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi
Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi Guvernul României...
Știrea Zilei
FOTO | Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni
Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni La împlinirea a 241 de ani de la...
FOTO | Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare a Centrului de Cultură Rurală
Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare...
Curier Județean
ACCIDENT în Valea Lungă: O mașină a lovit un cap de pod
ACCIDENT în Valea Lungă: O mașină a lovit un cap de pod Un accident rutier s-a produs în seara zilei...
FOTO | Profesoara Eva Forika, doamna muzicii ocnamureșene, în zi aniversară: Peste 50 de ani de prezență în viața școlii, a culturii și a educației
Profesoara Eva Forika, doamna muzicii ocnamureșene, în zi aniversară: Peste 50 de ani de prezență în viața școlii, a culturii...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 martie, Mărțisor 2026. Ce sms-uri, felicitări şi urări puteţi trimite cu ocazia venirii primăverii?
Mesaje de 1 martie 2026 • Mesaje de Mărţişor • Mesaje de primăvară, SMS -uri, FELICITARI de 1 martie şi...
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...