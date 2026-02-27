FOTO | Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare a Centrului de Cultură Rurală

Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare

Primăria Mirăslău a lansat, marți, 24 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de desemnare prin licitație publică a constructorului care se va ocupa de edificarea unui complex cultural și de servicii diverse.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de peste 2,7 milioane de lei (aproximativ 533.000 de euro), fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 16 martie 2026.

Prin intermediul acestui proiect se vor realiza, potrivit ini’iatorilor, baza și suportul pentru realizarea activităților culturale de tipul expoziții, lansări de carte, evenimente locale, ședințe etc.

Se propune desființarea unui corp de clădire existent, care nu mai corespunde din punct de vedere funcțional, tehnic și structural cerințelor actuale, și construirea unui corp de clădire cu destinația de complex cultural și de servicii diverse, cu regim de înălțime P+1E.

Noul corp de clădire propus va avea următoarele funcțiuni:

*Farmacie și cabinet medical cu sală de tratament

*Cabinet medical

*Frizerie

*Sală multifuncțională și oficiu

*Grupuri sanitare

*Spații de depozitare și sală de așteptare

Detalii tehnice ale proiectului

Circulația pe verticală se va realiza prin intermediul unei case de scară.

Noul imobil va fi realizat din cadre din beton armat, completate cu pereți portanți din zidărie de caramidă, in funcție de specificul zonelor funcționale.

Planșeul peste parter va fi executat din beton armat monolit, asigurându-se rezistența și rigiditatea necesare, iar planșeul peste etaj va fi realizat din lemn, soluție care contribuie la optimizarea costurilor și la integrarea estetică în contextual architectural local.

Invelitoarea propusă va fi executată din tablă metalică, asigurând protecția adecvată împotriva intemperiilor și o durată de viață extinsă.

Se vor reface toate instalațiile necesare funcționării obiectivului. Se vor monta unități de climatizare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI