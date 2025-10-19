FOTO | Intervenție Salvamont Alba, în miez de noapte în Cheile Aiudului: Doi alpiniști, surprinși de întuneric pe Colțul Cetății, coborâți în siguranță de salvatori
Intervenție Salvamont Alba, în miez de noapte în Cheile Aiudului: Doi alpiniști, surprinși de întuneric pe Colțul Cetății, coborâți în siguranță de salvatori
Salvamontiștii din Alba au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică în Cheile Aiudului pentru salvarea a doi alpiniști surprinși de întuneric pe Colțul Cetății.
În jurul orei 2.00 noaptea SPJ SALVAMONT – SALVASPEO Alba a fost solicitat pentru coborârea a doi alpiniști, rămași pe Colțul Cetății din Cheile Aiudului, după ce au fost surprinși de întuneric la finalul traseului de escalada pe care l-au parcurs în cursul serii.
Au fost coborâți in jurul orei 4.00, în siguranță, la baza stâncii fara probleme medicale.
Atragem atenția turiștilor pe aceasta cale, că în acest anotimp turele planificate, fie de drumeție, fie de escaladă, trebuiesc documentate înainte, deoarece întunericul poate pune probleme de orientare, chiar și pentru profesioniști.
