FOTO | INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba

La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba

La o vulcanizare din municipiul Sebeș roboții fac… singuri aproape toată treaba, a semnalat, miercuri, 28 ianuarie 2026, jurnalistul Iosif Gligor.

„Vulcanizare cu ROBOȚI care lucreazǎ singuri, la Sebeș! N-am crezut că a evoluat atât de mult tehnica, încât au ajuns să lucreze specialiști cu studii superioare (ingineri) la vulcanizare! Nu e o glumă! Hai să vă povestesc. Într-un episod precedent relatam cum mi-a intrat un cui în cauciuc și cum, disperat, am început să caut o vulcanizare serioasă în zonă. Spun „serioasă” pentru că am deja o traumă: un „inteligent” mi-a acoperit gaura din cauciuc cu un petic de bicicletă. Da, bicicletă! Aproape că am ajuns știre de breaking news pe autostradă!

După mai multe telefoane la prieteni am aflat că există o vulcanizare serioasă, la Sebeș, undeva pe Drumul Dăii. O găsesc, le povestesc necazul, iar oamenii, amabili, îmi spun că se rezolvă rapid și, atenție, mă invită să asist la operațiune. Ca la sala de operații!

Îmi dau roata din dreapta spate jos și o așează pe un aparat care sună a film SF: Hunter Revolution cu funcția WalkAway. Un inginer (da, aici lucrează ingineri, nu „băieți pricepuți”) apasă pe ecranul computerizat și… pleacă. Pur și simplu pleacă!

Fraților, mașinăria – un robot de montare și demontare a anvelopelor – desprinde cauciucul de pe jantă, îl demontează singură și, când termină, îl cheamă pe inginer. Ca pe stăpân. Inginerul vine, introduce în gaura lăsată de cui, un petic cu tijă, ceva ce n-am mai văzut până acum, și pune cauciucul înapoi pe aparat.

Robotul montează anvelopa, o umflă și apoi începe s-o… maseze. Nu, nu glumesc! Nici eu n-am crezut! Niște role speciale masează anvelopa, în timp ce se învârte, pentru a elimina micile bule de aer blocate și pentru a relaxa cauciucul, reducând vibrațiile care nu pot fi eliminate prin echilibrarea clasică cu plumbi. Practic, roata mea a fost la SPA. Desigur, inginerul nu era de față! Robotul îl cheamă din nou. Acesta ia roata și o pune pe altă mașinărie robotizată: Hunter Road Force Elite. Tastează ceva pe ecran, iar robotul simulează condițiile reale de mers pe asfalt și detectează vibrații pe care aparatele tradiționale nici nu visează să le vadă! Bonus: robotul se calibrează singur după fiecare operațiune, ca să nu existe nicio eroare. Ce să mai… tehnica asta a ajuns tare deșteaptă!

Și nu s-a terminat. Tot aici găsești TEXA Konfort 705R Off Road, un aparat robotizat pentru întreținerea, recuperarea, reciclarea și reîncărcarea precisă a agentului frigorific R134a în sistemele A/C. Face totul singur: recuperează freonul, face vacuum, testează scurgerile, injectează ulei nou și reîncarcă. Omul doar se uită!

Mai au și Reihmann 3D X PRO, aparatul de geometrie roți, care folosește tehnologie de viziune 3D ca să măsoare cu precizie unghiurile roților: convergență, cădere, înclinare pivot și alte lucruri pe care eu le pronunț cu respect și teamă. Și mai sunt!…

Ce să mai spun? Ieri, după ce am văzut toate astea, am decis să-mi duc cauciucurile de varǎ aici, la hotelul de roți (da, au și așa ceva). Pentru că, sincer, dacǎ tot sunt masate, scanate, calibrate și tratate ca niște VIP-uri, meritǎ și o cazare de cinci stele! Și să nu uit! Ele pot fi si spălate la CORGHI WED 850, o mașină de spălat și curățat roțile și jantele autovehiculelor, cu apă la presiune mai mică împreună cu granule de plastic, care ajută la îndepărtarea murdăriei, prafului de frână, nămolului și a altor reziduuri de pe suprafața cauciucurilor și a jantelor. Ǎsta da tratament!”, a realatat jurnalistul Iosif Gligor.

