FOTO: Industria Galda – Inter Sibiu 1-2 (1-0), într-un joc test | Csegoldi și Puha, sub comanda lui Doru Oancea

Atletele legitimate la AC “Mica Romă” Blaj au parte duminică, 6 februarie, de o întrecere prestigioasă, prin prezența la Cupa Europei de cros, ECC Cross Country.

Concursul se va disputa în Portugalia, la Oeiras, o localitate situată la 16 kilometri de capitala Lisabona, unde urmează să ia startul, la ora 12.00 (ora țării noastre), pe distanța de 4200 de metri, Mihaela Maria Blaga, Alexandra Maria Hudea, Andreea-Maria Bogdan și Iulia Florina Mărginean. Sportivele sunt pregătite de antrenoarea Cristina Man, iar această participare este o consecință a faptului că în luna octombrie, la naționalele de cros, AC “Mica Romă” Blaj a devenit vicecampioană națională la Under 20 (juniori 1) pe echipe. Tot la respectivul concurs Mihaela Blaga a cucerit bronzul, iar în decembrie talentata atletă (va împlini 18 ani în martie) a concurat la cea mai importantă cursă a carierei, Campionatele Europene de Cros Under 20, în Irlanda, la Dublin.

România mai este reprezentată de CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc (feminin, Under 20) și CSM Cluj (masculin, Under 20 și seniori). La start sunt 22 de țări participante, iar la categoria Under 18, feminin, sunt înscrise 18 echipe.

“Este prima dată când participăm la un asemenea nivel, iar obiectivul este să terminăm în primele 6 locuri. Fetele sunt pregătite, dar important este să aflăm la ce nivel sunt, raportat la Europa. Sperăm să trecem cu bine peste testele Covid-19, vor fi două testări, una la București și o alta în Portugalia, în numai câteva zile”, a spus Cristina Man (vicepreședintele Federației Române de Atletism).

Cele 4 atlete au dublă legitimare, cu CSȘ Blaj sau CSȘ Mediaș, însă vor reprezenta AC “Mica Romă” Blaj la importantul concurs din Portugalia.

“O asemenea participare reprezintă o premieră și în același timp o mândrie pentru Blaj și județul Alba, mai ales că fetele, mai mici ca vârstă, au dreptul și anul viitor să participe la o asemenea întrecere”, a precizat Cristina Man.