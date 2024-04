FOTO: Industria Galda de Jos – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba” în play-out

Duel disproporționat între conjudețene, uniriștii fiind la prima din cele 3 deplasări consecutive. Paul Ciucă se află la prima apariție în fața fanilor de la preluarea echipei, având în față un oponent care nu a pierdut în acest an și are 4 jocuri succesive adjudecate. Industria, cu un singur punct în 11 meciuri și ultimele 4 întâlniri pierdute, are șanse minime de a evita retrogradarea.

Industria: Suciu – Juncan, Potopea/ cpt, Frențiu, Puha – Grosu, Circov – Giorgiu, Baghiu, Cioară – Stănilă; rezerve Groza, Oneț, V. Domșa, C. Dănilă, Șt. Radu, B. Popescu, An. David, S. Mureșan, Grecu. Antrenor Paul Ciucă.

CSM Unirea: Stoian – Ardei, I. Grozav, Vomir – Sebaș, Ardeiu, C. Cristea/ cpt., Giurgiu – Indrei, Roșu, Fetița; rezerve Korbl, Ciaun, Mâlnă, M. Boldea, Fl. Istrate, R. Nistor, M. Codrea, Raicea, Borza. Antrenor Alexandru Pelici.

Arbitri Al. Șuvar, B. Vasile, D. Brândușesc (toți Sibiu) Observatori Cl. Cîrstea (Rm. Vâlcea), Cr. Gîț (Deva)