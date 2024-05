11-12 mai 2024: Un an de la inaugurarea complexului balnear Băile Sărate, sărbătorit la Ocna Mureș. Spectacole, concursuri cu premii, concerte și activități pentru copii

În perioada 11-12 mai 2024, complexul balnear Băile Sărate Ocna Mureș, aniversează un an de la inaugurare printr-o serie de evenimente și spectacole, dedicate sportivilor, copiilor și tuturor celor care s-au bucurat de facilitățile bazei de agrement.

Pe parcursul celor două zile, organizatorii au gândit un program care include concursuri cu premii, muzică populară și ușoară, tobogane gonflabile și alte activități pentru copii.

Complexul balnear Băile Sărate Ocna Mureș este o investiție derulată de administrația locală a orașului Ocna Mureș în parteneriat cu Consiliul Județean Alba.

Deschisă la începutul lui 2023, baza de tratament și agrement a fost profitabilă încă din primul an de funcționare, având perspective solide de a fi pe plus și în acest an. Prin conlucrarea Consiliului Județean Alba cu Consiliul Local Ocna Mureș, acest complex balnear a revenit pe harta turismului național, după mulți ani de uitare și degradare.

În anul trecut, peste 250.000 de vizitatori s-au bucurat de beneficiile apelor de aici. Cu fonduri europene, se vor finanța lucrări pentru extindere, îmbunătățire a calității serviciilor și pentru utilizarea energiei regenerabile.

Complexul „Băile Sărate Ocna Mureș” este un exemplu de investiție de succes destinată creșterii calității vieții, creșterii numărului de locuri de muncă și stimulării climatului economic local.

