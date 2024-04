FOTO: Industria Galda de Jos – CSM Unirea Alba Iulia 0-1 (0-0), în derby „de Alba” | „Lanterna roșie” a fost o nucă tare pentru „alb-negri”

Duel disproporționat între conjudețene, uniriștii fiind la prima din cele 3 deplasări consecutive. Paul Ciucă se află la prima apariție în fața fanilor de la preluarea echipei, având în față un oponent care nu a pierdut în acest an și are 4 jocuri succesive adjudecate. Industria, cu un singur punct în 11 meciuri și ultimele 4 întâlniri pierdute, are șanse minime de a evita retrogradarea.

Industria: Suciu – Juncan, Potopea/ cpt, Frențiu, Puha – Grosu, Circov (67, S. Mureșan) – Giorgiu (85, Oneț), Baghiu, Cioară (81, V. Domșa) – Stănilă; rezerve Groza, C. Dănilă, Șt. Radu, B. Popescu, An. David, Grecu. Antrenor Paul Ciucă.

CSM Unirea: Stoian – Ardei, I. Grozav (46, Mâlnă), Vomir – Sebaș, Ardeiu (46, R. Nistor), C. Cristea/ cpt. (62, M. Boldea), Giurgiu – Roșu (79, M. Codrea), Fetița, Indrei (46, Raicea); rezerve Korbl, Ciaun, Fl. Istrate, Borza. Antrenor Alexandru Pelici.

Arbitri Al. Șuvar, B. Vasile, D. Brândușesc (toți Sibiu) Observatori Cl. Cîrstea (Rm. Vâlcea), Cr. Gîț (Deva)

Cartoșan roșu: R. Raicea (90+2) – de pe bancă pentru proteste/ Vomir (9o)

Foto: Lucian DANCIU