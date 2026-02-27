Curier Județean

FOTO | Încep lucrările de reabilitare a Gării din Aiud. Proiect de 9 milioane de lei pentru modernizare: ,,Condiții mai bune pentru călători și un aspect adecvat”

Încep lucrările de reabilitare a Gării din Aiud, un proiect de aproape 9 milioane de lei care vizează modernizarea uneia dintre principalele porți de acces în municipiu.

Căile Ferate Române au predat amplasamentul companiei care va executa lucrările, începând de luni, 2 martie. Investiția va aduce condiții mai bune pentru călători, un plus de siguranță și un aspect modern zonei, potrivit administrației locale.

Mai mult decât atât, Primăria Aiud va moderniza, din buget local, și pasajul subteran de sub linii, după aprobarea bugetului pe acest an.

,,Încep lucrările de reabilitare a Gării din Aiud.

Căile Ferate Române a predat amplasamentul companiei care va executa modernizarea gării. Proiectul are o valoare de aproape 9 milioane de lei, iar lucrările încep de luni, 2 martie.

Este un moment important pentru orașul nostru. Gara reprezintă una dintre principalele porți de acces în Aiud, iar modernizarea ei va aduce condiții mai bune pentru călători, un nivel sporit de siguranță și un aspect adecvat unui municipiu european.

În paralel, Primăria Aiud a alocat fonduri din bugetul local pentru modernizarea pasajului subteran de sub linii. După aprobarea bugetului pe acest an, vor începe și aceste lucrări, astfel încât întreaga zonă să fie adusă la un standard actual.

Investițiile continuă, iar Aiudul se dezvoltă prin proiecte concrete, cu impact direct asupra comunității”, se arată într-o postare publicată de Primăria Municipiului Aiud pe o rețea de socializare.

