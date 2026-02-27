FOTO | Încep lucrările de reabilitare a Gării din Aiud. Proiect de 9 milioane de lei pentru modernizare: ,,Condiții mai bune pentru călători și un aspect adecvat”
Încep lucrările de reabilitare a Gării din Aiud. Proiect de 9 milioane de lei pentru modernizare: ,,Condiții mai bune pentru călători și un aspect adecvat”
Încep lucrările de reabilitare a Gării din Aiud, un proiect de aproape 9 milioane de lei care vizează modernizarea uneia dintre principalele porți de acces în municipiu.
Căile Ferate Române au predat amplasamentul companiei care va executa lucrările, începând de luni, 2 martie. Investiția va aduce condiții mai bune pentru călători, un plus de siguranță și un aspect modern zonei, potrivit administrației locale.
Mai mult decât atât, Primăria Aiud va moderniza, din buget local, și pasajul subteran de sub linii, după aprobarea bugetului pe acest an.
,,Încep lucrările de reabilitare a Gării din Aiud.
Căile Ferate Române a predat amplasamentul companiei care va executa modernizarea gării. Proiectul are o valoare de aproape 9 milioane de lei, iar lucrările încep de luni, 2 martie.
Este un moment important pentru orașul nostru. Gara reprezintă una dintre principalele porți de acces în Aiud, iar modernizarea ei va aduce condiții mai bune pentru călători, un nivel sporit de siguranță și un aspect adecvat unui municipiu european.
În paralel, Primăria Aiud a alocat fonduri din bugetul local pentru modernizarea pasajului subteran de sub linii. După aprobarea bugetului pe acest an, vor începe și aceste lucrări, astfel încât întreaga zonă să fie adusă la un standard actual.
Investițiile continuă, iar Aiudul se dezvoltă prin proiecte concrete, cu impact direct asupra comunității”, se arată într-o postare publicată de Primăria Municipiului Aiud pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 09/03/2026 09:00 – 09/03/2026 15:00 2. BLAJ-Strada […]
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 14.30, în Sebeș. O biciclistă a fost acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul din municipiu. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat […]
Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante
Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante Începând cu luna februarie 2026, conducerea Curții de Apel Alba Iulia este din nou completă, după ocuparea celor două funcții de vicepreședinte rămase vacante la finalul anului trecut. Funcțiile sunt ocupate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025
Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025 Fondul de burse pentru studenți va...
Impozite 2026 | Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi
Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi Guvernul României...
Știrea Zilei
Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului de pe lângâ Tribunalul Alba
Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului...
VIDEO | 6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport public ecologic
6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026 Distribuție...
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat Un accident rutier...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...