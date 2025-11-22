FOTO | INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș, azi-noapte: Mașina a ars ca o torță

INCENDIU la un autoturism pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș, azi-noapte: Mașina a ars ca o torță

Un incendiu izbucnit la un autoturism a avut loc în jurul orei 02:00, pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș. Un autoturism s-a făcut scrum.

Potrivit ISU Sibiu, pompierii sibieni au intervenit azi-noapte în jurul orei 02:00 pe A1 km 252 sensul de mers Sibiu-Sebeș pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism.

La fața locului a intervenit o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism care tracta și o remorcă de mici dimensiuni.

Autoturismul nu a putut fi salvat, acesta a ars în totalitate. Totuși, pompierii au reușit să salveze remorca.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs ca urmare a unei defecțiuni pe timpul exploatării la toba de eșapament a autoturismului.

