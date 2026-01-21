Actualitate

FOTO | INCENDIU la un ansamblu auto pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Săliște: Trafic pe o singură bandă

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

INCENDIU la un ansamblu auto pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Săliște: Trafic pe o singură bandă

Un incendiu la un ansamblu auto s-a produs pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu în dimineața zilei de miercuri, 21 ianjuarie 2026.

Traficul în zonă se desfășoară dirijat, pe o singură bandă.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis la ora 9.40 că traficul se desfășoară dirijat, doar pe banda a doua, pe Autostrada A1 sensul Sebeș – Sibiu, la kilometrul 277+500 metri, în zona localității Săliște, județul Sibiu.

Acolo este în desfășurare intervenția de lichidare a incendiului produs la nivelul unui ansamblu auto aflat pe banda de urgență. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 10.30.

UPDATE ISU Sibiu, ora 9.50:

ISU Sibiu intervine de urgență pe A1 in zona localității Săliște pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR.

La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la capul tractor, fiind extins si la remorcă.

Se acționează pentru stingerea incendiului.

Misiunea este în desfășurare, revin cu date.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

21-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte județe: Temperaturi de până la -19 grade. Urmează precipitații mixte, vânt și polei

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

21 ianuarie 2026

De

COD GALBEN de GER în Alba și alte județe: Temperaturi de până la -19 grade. Urmează precipitații mixte, vânt și polei Vremea geroasă afectează în continuare județul Alba. Va urma o nouă noapte arctică. Județul Alba va fi de miercuri, 21 ianuarie 2026, ora 20.00, până joi, 22 ianuarie 2026, ora 10.00, sub incidența unei […]

Citește mai mult

Actualitate

ANAF a câştigat în instanţă toată casa lui Iohannis din Sibiu: Fostul președinte datorează despăgubiri statului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

21 ianuarie 2026

De

ANAF a câştigat în instanţă toată casa lui Iohannis din Sibiu. Fostul președinte datorează despăgubiri statului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a obținut marți, în primă instanță, la Tribunalul Sibiu, și cealaltă jumătate din imobilul situat în centrul istoric al municipiului. În acest context, fostul președinte Klaus Iohannis are deja obligația de a achita […]

Citește mai mult

Actualitate

Prețul pentru gaze 2026 | Ce se va întâmpla după 1 aprilie 2026 și ce garantează Guvernul

Mif Lorena

Publicat

acum 3 ore

în

21 ianuarie 2026

De

Prețul pentru gaze 2026 | Ce se va întâmpla după 1 aprilie 2026 și ce garantează Guvernul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România va intra în ultimul în care se aplică schema de palfonare a prețului la gaze naturașe cu un nivel de producție internă, care ar trebui să prevină scumpiri majoare după […]

Citește mai mult