FOTO | INCENDIU la un ansamblu auto pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Săliște: Trafic pe o singură bandă

INCENDIU la un ansamblu auto pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Săliște: Trafic pe o singură bandă

Un incendiu la un ansamblu auto s-a produs pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu în dimineața zilei de miercuri, 21 ianjuarie 2026.

Traficul în zonă se desfășoară dirijat, pe o singură bandă.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis la ora 9.40 că traficul se desfășoară dirijat, doar pe banda a doua, pe Autostrada A1 sensul Sebeș – Sibiu, la kilometrul 277+500 metri, în zona localității Săliște, județul Sibiu.

Acolo este în desfășurare intervenția de lichidare a incendiului produs la nivelul unui ansamblu auto aflat pe banda de urgență. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 10.30.

UPDATE ISU Sibiu, ora 9.50:

ISU Sibiu intervine de urgență pe A1 in zona localității Săliște pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR.

La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la capul tractor, fiind extins si la remorcă.

Se acționează pentru stingerea incendiului.

Misiunea este în desfășurare, revin cu date.

