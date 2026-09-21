Curier Județean

Foto | Incendiu la Poșaga de Jos, noaptea trecută: O anexă gospodărească, folosită ca adăpost pentru animale, s-a făcut scrum

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu la Poșaga de Jos, noaptea trecută: O anexă gospodărească, folosită ca adăpost pentru animale, s-a făcut scrum

Un incendiu a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la Poșaga de Jos, unde o anexă gospodărească folosită ca adăpost pentru animale a fost cuprinsă de flăcări.

Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Turda și a Gărzii Băișoara au intervenit pe parcursul nopții trecute pentru stingerea flăcărilor, care au cuprins o anexă gospodărească din localitatea Poșaga de Jos, județul Alba.

La fața locului au fost trimise o autospecială pentru stingerea incendiilor și, preventiv, un echipaj SMURD, unde au găsit o anexă gospodărească, cu funcțiune de adăpost pentru animale, arzând generalizat și cu pericol de extindere la casa de locuit din apropiere. 

Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea incendiului mai departe de limitele în care a fost găsit.

Nu au fost persoane care să solicite consult medical în urma acestui eveniment și nu au fost animale rănite.

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