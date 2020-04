FOTO: În Săptămâna Mare, gest superb al “alb-negrilor”! Unirea Alba Iulia a donat pachete pentru copiii de la “Rița Gărgărița”

În Săptămâna Mare, reprezentanții Unirii Alba Iulia, clubul de fotbal din Cetatea Marii Uniri au decis să se implice într-o acțiune cu latură socială, un gest extraordinar mai ales în acestă perioadă dificilă în care toți suferim din cauza efectelor pandemiei de coronavirus, „alb-negrii” fiind pe post de Iepuraș pentru copiii de la „Rița Gărgărița”.

Astfel, din suma strânsă din donațiile elevilor antrenorului Mihai Manea au fost cumpărate 30 de pachete care au fost duse astăzi, în Joia Mare, la copiii de la Casa de tip familial “Rița Gărgărița” din Bărăbanț (cartier al municipiului reședință de județ), după ce au fost luate în calcul și alte locații sociale din Alba Iulia.

„Am considerat împreună cu jucătorii, staff-ul și conducerea că și noi am trecut printr-o perioadă dificilă și în pragul Sărbătorilor Pascale am dorit să fim alături de acești copii și să le facem o bucurie. În perioada aceasta grea, toți am fost încercați și ar fi oportun să nu uităm să facem bine, să nu mai ținem supărări, să ne întoarcem fața unii către ceilalți. Mesajul nostru este să nu uităm să fim oameni. Dorim Sărbători fericite tuturor alături de cei dragi, multă sănătate”, a transmis antrenorul Mihai Manea.

În urmă cu șase ani, mai precis în aprilie 2014, copiii din respectivul centru au avut parte de o altă supriză de acest gen din partea formației CSU Alba Iulia, de baschet feminin, strângându-se jucării la un meci cu Sepsi Sf. Gheorghe, care ulterior au fost donate.

Revenind la inițiativa de suflet a “alb-negrilor”, aceștia au donat fiecare, după posibilități, între 50 și 100 de lei, iar din banii adunați s-au achiziționat pachete care au ajuns la micuții vitregiți de soartă din cadrul casei de tip familial “Rița Gărgărița”. Dincolo de latura pur finaciară a acțiunii sociale rămâne o inițiativă de apreciat a celor ce activează la divizionara terță. Un gest caritabil al grupării albaiuliene, ce a înțeles să fie aproape de comunitate în preajma Sărbătorilor Pascale, acum când totul s-a schimbat și trăim momente speciale din pricina pandemiei ce zguduie mapamondul. Darurile uniriștilor au ajuns la copiii de la “Rița Gărgărița”, vizitați de președintele Mihai Dăscălescu, vicepreședintele Horia Bărdaș, antrenorul Mihai Manea, team managerul Raul Oargă și căpitanul echipei, Ciprian Selagea, ce au semănat bucurie în sufletele celor mici.

Și un aspect important, donația, al cărui cuantum nici nu contează până la urmă, vine de la o echipă vitregită din punct de vedere financiar până în urmă cu o lună. Unirea Alba Iulia a suferit mai bine de un an din pricina lipsei banilor, jucătorii având o perioadă îndelungată în care nu și-au încasat contractele (în 2019 au primit numai două salarii). În cele din urmă situația s-a rezolvat, au intrat banii de la Al Ahli, din Arabia Saudită și a fost depășit momentul critic, lucru ce a coincis cu întreruperea campionatului.