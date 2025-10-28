FOTO | Împerecherea cerbilor lopătari, în imagini de colecție: „Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute”

Împerecherea cerbilor lopătari, în imagini de colecție: „Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute”

Septimiu Bizo, pasionat fotograf de wildlife a reușit să surprindă, și în toamana anului 2025, o nouă serie de imagini spectaculoase cu împerecherea cerbilor lopătari dintr-un complex cinegetic administrat de Ocolul Silvic Criș, administrat de Romsilva prin Direcția Silvică Arad.

Împerecherea cerbilor lopătari are loc în a doua jumătate a lunii octombrie și poate continua până la începutul lui noiembrie. După o gestație de aproximativ șapte luni, ciutele fată unul sau doi viței în luna iunie, care rămân alături de mamă timp de un an.

Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute. Pe aceeași suprafață de boncănit pot fi observate mai multe grupuri de ciute și masculi reproducători, iar „glasul” lor specific – un grohăit adânc, nu un muget – anunță începutul confruntărilor.

Cerbul lopătar aparține genului Dama, spre deosebire de cerbul comun (Cervus). Se deosebește prin forma lată a coarnelor, lipsa părului lung pe gât în perioada de boncănit și absența caninilor superiori.

sursa: Facebook Regia Autonomă a Pădurilor Romsilva

