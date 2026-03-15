FOTO | Ilie Cioca și Ovidiu Hulea, atleți veterani din Alba Iulia, rezultate foarte bune la Campionatul Balcanic de Atletism Masters Indoor 2026 din Slovenia

Ilie Cioca și Ovidiu Hulea, atleți veterani din Alba Iulia, au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Balcanic de Atletism Masters Indoor 2026 din Slovenia.
Cei doi se întorc de la Novo Mesto cu medalii și amintiri de preț.
Bilanțul comoetițional este următorul:
*Ilie Cioca (CSM Unirea Alba Iulia)
− 400 m – locul 1 – 1:42,89
− 800 m – locul 2 – 3:49,79
− 1500 m – locul 1 – 6:49,48 Record Balcanic
− 3000 m – locul 1 – 15:05,42 – Record Balcanic
*Ovidiu Hulea (CSM Unirea Alba Iulia)
− 60 m – locul 3 – 8.54
− ștafeta 4 x 200 m – locul I – 2:00,00
− săritura în lungime – locul I – 4,99 m – SB
România a fost prezentă la start cu un lot de 37 de sportivi, între care și cei atleți din municipiul Alba Iulia. Au participat sportivi din 17 țări.
foto: Ilie Cioca, Ovidiu Hulea/ Facebo ok
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
