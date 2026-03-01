FOTO | Hirotonire de diacon în Catedrala Blajului: Romulus Borbely a primit hirotonirea în Duminica Întâi din Post
Hirotonire de diacon în Catedrala Blajului: Romulus Borbely a primit hirotonirea în Duminica Întâi din Post
Un nou diacon a fost hirotonit, duminică, 1 martie 2026, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, în cadrul unei slujbe oficiate de Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Ipodiaconul Romulus Borbely, din Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, a fost hirotonit diacon prin punerea mâinilor Preafericirii Sale Claudiu, în Duminica Întâi din Post.
La celebrarea liturgică au participat și episcopi ai Bisericii Greco-Catolice, alături de un sobor de preoți din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș și din Eparhia de Cluj-Gherla.
,,Duminică, 1 martie 2026, în Duminica Întâi din Post (a Dreptei credințe; Chemarea la apostolat), în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, ipodiaconul Romulus Borbely, din Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, a fost hirotonit diacon prin punerea mâinilor Preafericirii Sale Claudiu, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
În cadrul celebrării au fost prezenți și Preasfinția Sa Mihai Frățilă, Episcopul Eparhiei de București, Preasfinția Sa Cristian Dumitru Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, precum și un sobor de preoți din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș și din Eparhia de Cluj-Gherla”, se arată într-o postare publicată, pe o rețea de socializare, de Arhieparhia Blaj.
FOTO: Arhieparhia Blaj
