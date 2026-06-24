FOTO | Gheorghe Remete și Dragomir Vlonga, noi cetățeni de onoare ai municipiului Alba Iulia: Propuneri la aprobare în Consiliul Local

Gheorghe Remete și Dragomir Vlonga, noi cetățeni de onoare ai municipiului Alba Iulia: Propuneri la aprobare în Consiliul Local

Proiecte de hotărâri privind conferirea titlurilor de cetățeni de onoare ai municipiului Alba Iulia pentru Gheorghe Remete și Dragomir Vlonga se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 29 iunie 2026.

Născut în Poiana Sibiului, județul Sibiu și stabilit de zeci de ani în inima Cetății Alba Iulia, părintele Gheorghe Remete și-a legat destinul de această comunitate într-un mod profund, dar discret. Preot, profesor universitar, teolog și gânditor al esențelor, el a fost și rămâne o conștiință vie a spațiului nostru spiritual.

A predat și a slujit, a scris și a gândit, dar dincolo de toate acestea, a format caractere. A fost și este un reper nu doar pentru studenți și colegi, ci pentru toți cei care caută o gândire lucidă, o spiritualitate curată, o mărturisire lipsită de emfază, dar plină de adevăr.

Este autor al unor lucrări de teologie sistematică și filosofie creștină care vorbesc despre taina omului și a lui Dumnezeu, despre libertate și adevăr, despre sens și verticalitate. Este membru corespondent al Academiei Române, dar n-a părăsit niciodată firescul cuvântului rostit în biserică sau în cancelarie.

Într-o lume în care se confundă adesea notorietatea cu valoarea, părintele Remete a rămas fidel muncii neîntrerupte, discreției și profunzimii. Nu a căutat funcții, ci răspunsuri. Nu a impus, ci a inspirat.

Pentru întreaga sa activitate în slujba adevărului, a credinței și a Cetății, pentru modestia cu care a purtat lumina în mijlocul nostru, pentru că a făcut din Alba Iulia nu doar loc de viață, ci spațiu de gândire și mărturisire, propunem conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” părintelui profesor universitar doctor Gheorghe Remete”, se arată în raportul de specialitate care însoțește unul dintre proiectele de hotărâre.

Prin adresa Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României”, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 73198/16.06.2026, se propune conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Dragomir Vlonga, un om care a transformat pasiunea pentru istorie și cultură într-o misiune de viață.

Titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.

Domnul Dragomir Vlonga s-a născut într-o zi de duminică, 14 mai 1944, în comuna Moisei, județul Maramureș, fiind al treilea copil dintr-o familie numeroasă cu opt copii. A venit pe lume într-unul dintre cele mai dramatice momente ale istoriei noastre recente, când linia frontului celui de-Al Doilea Război Mondial trecea chiar prin Moisei. La doar câteva săptămâni de la naștere, împreună cu întreaga populație a comunei, a fost evacuat (refugiat) în localitatea Rozavlea, de pe Valea Izei, la peste 40 de kilometri de casă.

Această experiență de la începutul vieții, pe care a trăit-o doar prin povestirile familiei, l-a marcat profund. Ani mai târziu, avea să transforme această durere istorică într-o carte document, „Evacuarea, o umbră peste Moisei”, publicată în 2021 la Editura Limes din Cluj. În această lucrare, domnul Vlonga nu și-a scris propriile cuvinte, ci a adunat mărturiile a 49 de martori direcți ai evacuării, păstrându-le limbajul autentic și nealterat. Așa cum el însuși mărturisește: „Conținutul cărții nu-mi aparține, niciun cuvânt, nicio propoziție, nicio frază. Contribuția mea constă în ideea și activitatea de culegere de informații, redactare și coordonare.”

Fără a fi lăsat să urmeze Seminarul Teologic Ortodox din Cluj din cauza intervenției autorităților comuniste, domnul Vlonga și-a construit totuși o carieră solidă, dovedind o tenacitate ieșită din comun. A absolvit studii economico-financiare, Facultatea de Drept Juridic cu masterat, Facultatea de Teologie Ortodoxă – secția Pastorală cu masterat, precum și un masterat în Marketing, Audit și Expertiză Contabilă.

Activitatea sa profesională se întinde pe mai bine de 50 de ani: a fost învățător suplinitor și director de școală în Moisei, a lucrat în silvicultură, în minerit ca topograf, președinte de sindicat, inspector de personal, apoi primar și președinte de cooperație în Moisei. Din 1983, împreună cu familia, își stabilește domiciliul la Alba Iulia, unde activează ca președinte la Cooperativa de Producție, Achiziții și Desfacerea Mărfurilor Galda timp de șapte ani, revizor contabil și de gestiuni la UJECOOP Alba, iar din 1994 și până în ianuarie 2011, timp de 17 ani, ca inspector financiar contabil, auditor și jurist la Direcția de Sănătate Publică și Casa de Asigurări de Sănătate Alba Iulia.

După pensionare, domnul Vlonga s-a dedicat cu toată energia activismului cultural-patriotic. Este președintele Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” și membru activ al numeroaselor organizații: Asociația Pensionarilor „Speranța de Alba”, ASTRA Alba, Consiliul Seniorilor Alba – unde este președintele Comisiei Economice și de Estetică, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR) – filiala Alba, pe care o conduce ca președinte.

De la vârsta de 80 de ani, este voluntar neobosit la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, unde coordonează cercul de lectură intitulat „Seniori prin anotimpurile culturii” și promovează intens proiectul „Monumentele literaturii române”. La Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice organizează și coordonează activitățile „Hrană pentru suflet”, conducând Cercul Literar și Clubul de Lectură al seniorilor. Este membru al Ansamblului Folcloric „60 PLUS”, confirmând că energia și dragostea pentru tradiții nu cunosc vârstă.

Ca publicist, domnul Vlonga scrie și publică articole și epigrame în numeroase publicații: „Unirea”, „Dacoromania”, „Astra Blăjeană”, „Ethos”, „Foaia de Cuciulata”, „Credința Străbună”, „Viața Bibliotecii”, „Graiul Maramureșului”, „Ecoul de Bistrița” și „Ecouri de Turda”, dovedind o prezență constantă în viața culturală a județului. Este membru activ al Clubului Umoriștilor Alba Iulieni „Eugen Handelsmann”, participând la festivaluri de gen din țară.

În anul 2017, la vârsta de 73 de ani, domnul Vlonga a realizat ceva care îl definește perfect: a parcurs pe bicicletă distanța de 350 de kilometri de la Alba Iulia la București, în perioada 15–30 mai 2017, pentru a susține cauza urgentării demarării și construirii Monumentului Național al Unirii de la Alba Iulia. A mers la instituțiile centrale ale statului – Președinție, Guvern, Parlament, Patriarhie, Academia Română – pentru a pleda pentru un monument care să cinstească Marea Unire de la 1918 și care a fost inaugurat cu ocazia Centenarului, la 1 Decembrie 2018. O lecție de determinare și dragoste de țară pe care puțini ar fi avut curajul și forța să o dea.

Privit în ansamblu, destinul domnului Dragomir Vlonga este o lecție de demnitate, perseverență și patriotism. A transformat suferințele din copilărie în acte de cultură și memorie, activitatea profesională într-un exemplu de rigoare și dedicare, iar după o viață de muncă a ales să dăruiască comunității din Alba Iulia cea mai prețioasă comoară: timpul, cunoștințele și iubirea pentru valorile naționale.

Pentru toate acestea, pentru că a făcut din Alba Iulia un loc mai bogat în cultură, mai puternic în patriotism și mai luminat în spiritualitate, se propune conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Dragomir Vlonga, se menționează în raportul de specialitate care însoțește cel de-al doilea proiect de hotărâre.